聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
梧棲案例豬場髒亂不堪，出動上百人次國軍與化學兵現場清消。圖／軍方提供
梧棲案例豬場髒亂不堪，出動上百人次國軍與化學兵現場清消。圖／軍方提供

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，經多次清消仍驗出病毒，現場環境髒亂不堪，尤其豬糞與汙水結成厚達10公分的汙泥層，經出動化學兵清消，11月3日將再度進場採檢。防檢署副組長余俊明坦言，豬糞處理方面過去沒有做詳細規範，後續研議是否就細節納入規範。

梧棲案例場髒亂不堪，經過多次清消，持續檢驗出環境帶有非洲豬瘟病毒。農業部請求國防部支援清消，國軍10月30日、31日共出動110人次砲兵與35人次化學兵，加上台中市動保處42人次，共187人次，已完成案例場的地板汙泥刮除與環境清消作業，預計11月3日再度進場採檢。

非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會，防檢署副組長余俊明表示，案例場先前清潔消毒程序上確有疏漏，且應該先清潔再消毒，清消才有效果。

媒體詢問，目前是否有豬場內部清潔規定？余俊明說，畜牧場防疫部分都有設置相關防疫指引，因應非洲豬瘟有做防疫手札，昨天函各縣市動物防疫機關提供給養豬場以落實清潔防疫，要求業者做好清潔消毒操作。至於豬糞處理方面沒有做規範，後續會再就細節做規範。

另有媒體追問，梧棲案場後續復養狀況？農業部次長杜文珍說，現在仍在防疫階段，談復養有點太早，且飼主對於復養也有擔憂，後續會訂定復養相關規範，需符合規範才可復養。

全台禁止廚餘養豬後，廚餘去化成為大問題。台中市原啟動12處掩埋場緊急去化，但掩埋場衍生環境問題遭外界抨擊，更遭議員批評掩埋場變成「廚餘海」。

台中市日前已將廚餘掩埋場從12處縮減到3處，台中市副市長鄭照新今表示，廚餘去化方式多管齊下，目前廚餘以焚化發電約202公噸占74%，掩埋為71公噸占26%，未來努力增加焚化發電的量能。

台中市環保局長陳宏益說，之前因為有焚化爐在歲修，11月3日起將以焚化發電為主、沼氣發電為輔，逐步取消掩埋方式處理廚餘。

梧棲案例豬場髒亂不堪，出動上百人次國軍與化學兵現場清消。圖／軍方提供
梧棲案例豬場髒亂不堪，出動上百人次國軍與化學兵現場清消。圖／軍方提供

非洲豬瘟 廚餘 台中市

梧棲養豬場豬糞汙泥厚達10公分 化學兵清消完成明採樣

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟,經多次清消仍驗出病毒,現場環境髒亂不堪,尤其豬糞與汙水結成厚達10公分的汙泥層,經出動化...

