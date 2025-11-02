快訊

常做交替拍手防失智？神經科醫：努力做3件事比較有用

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

跑20次醫院也不檢查！23歲女「上網買自篩」驗出腸癌 裝設人工肛門

影／周日及國定假日輕急症中心UCC正式上路 分流緩解急診壅塞

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
周日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center， UCC）」正式上路，期待有效分流緩解急診壅塞，協助引流急診非危急患者，減輕醫院醫護過度負荷的壓力，將急重症資源留給更需要的病人。記者黃義書／攝影
周日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center， UCC）」正式上路，期待有效分流緩解急診壅塞，協助引流急診非危急患者，減輕醫院醫護過度負荷的壓力，將急重症資源留給更需要的病人。記者黃義書／攝影

衛福部長石崇良上午前往在台北市立聯合醫院附設信義門診部舉辦的「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」啟動記者會。宣布周日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center， UCC）」正式上路。期待有效分流緩解急診壅塞，協助引流急診非危急患者，減輕醫院醫護過度負荷的壓力，將急重症資源留給更需要的病人。

同時公布另二項新政策，11月起115年春節加成獎勵，因應春節連續假期長達9天鼓勵醫療院所於春節期間提供醫療服務，提升診察費、護理費及藥事服務費30%至100%不等，確保民眾連假就醫權益，預計挹注13.6億元；以及門診靜脈抗生素治療獎勵方案（OPAT），自11月起再提供新的門診抗生素治療選擇，透過攜帶式輸液器連續施打抗生素，額外挹注0.5億元，預計1萬人受惠。

衛福部長石崇良受訪時表示，周日及國定假日輕急症中心（UCC）的設立主要有二個目的。首先是民眾假日就醫的問題，醫療院所周六的開診率還不錯，但是周日基層的開診率多數是休息，解決民眾在假日看診，不要動不動就到大醫院，同時也紓解急診的壓力。第二是讓整個醫療韌性可以更好，除了醫院之外的社區開設的UCC，不只是醫師，還要護理人員、藥師、醫檢師、醫放師共同投入，同時動員工會的人才，讓醫療韌性做檢視。

周日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center， UCC）」正式上路，期待有效分流緩解急診壅塞，協助引流急診非危急患者，減輕醫院醫護過度負荷的壓力，將急重症資源留給更需要的病人。圖為模擬民眾看診情況。記者黃義書／攝影
周日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center， UCC）」正式上路，期待有效分流緩解急診壅塞，協助引流急診非危急患者，減輕醫院醫護過度負荷的壓力，將急重症資源留給更需要的病人。圖為模擬民眾看診情況。記者黃義書／攝影
衛福部長石崇良（中）、健保署長陳亮妤（右三）、臺北市立聯合醫院總院長王智弘（右三）等出席「週日及國定假日輕急症中心(UCC)」啟動記者會，UCC宣布正式上路，記者黃義書／攝影
衛福部長石崇良（中）、健保署長陳亮妤（右三）、臺北市立聯合醫院總院長王智弘（右三）等出席「週日及國定假日輕急症中心(UCC)」啟動記者會，UCC宣布正式上路，記者黃義書／攝影
衛福部長石崇良上午前往台北市立聯合醫院附設信義門診部，出席「周日及國定假日輕急症中心(UCC)」啟動記者會。記者黃義書／攝影
衛福部長石崇良上午前往台北市立聯合醫院附設信義門診部，出席「周日及國定假日輕急症中心(UCC)」啟動記者會。記者黃義書／攝影
周日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center， UCC）」正式上路，期待有效分流緩解急診壅塞，協助引流急診非危急患者，減輕醫院醫護過度負荷的壓力，將急重症資源留給更需要的病人。記者黃義書／攝影
周日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center， UCC）」正式上路，期待有效分流緩解急診壅塞，協助引流急診非危急患者，減輕醫院醫護過度負荷的壓力，將急重症資源留給更需要的病人。記者黃義書／攝影

抗生素 國定假日 春節

延伸閱讀

假日輕急症中心上路 石崇良端利多：明年春節醫事人員健保給付加成

第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮 石崇良：得主是台灣醫療的典範

醫奉35／羅東聖母院長馬漢光：承襲神父精神 未來70年台灣人接棒

醫奉35／健保總額將破一兆…石崇良感謝醫奉獎得主奉獻 會讓給付更合理

相關新聞

「假日急症中心」上路 台中兩院所首日上午患者僅3、4人

衛福部健保署試辦的「假日急症中心（UCC）」今上路，台中市兩家負責院所就診人數一上午都僅有個位數。兩院所都表示，可能知道...

快加油！台灣中油3日凌晨零時起 汽柴油各調漲0.3元及0.2元

台灣中油公司自明（3）天凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95...

海鷗颱風恐增為中颱…氣象署：周一周二水氣最多 基隆北海岸宜蘭雨勢大

中央氣象署預報員張承傳上午指出，周三前都受東北季風影響，北部、東北部甚至東部天氣比較濕涼，中南部則日夜溫差大。周一及周二...

確保飛航安全 長榮、立榮、虎航禁藍牙耳機托運

行動電源在機艙內起火爆炸事件已有多起案例，引發飛安疑慮，為此航空公司禁止托運，必須隨身攜帶，且不得在飛行期間使用，而藍牙...

梧棲養豬場豬糞汙泥厚達10公分 化學兵清消完成明採樣

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，經多次清消仍驗出病毒，現場環境髒亂不堪，尤其豬糞與汙水結成厚達10公分的汙泥層，經出動化...

影／周日及國定假日輕急症中心UCC正式上路 分流緩解急診壅塞

衛福部長石崇良上午前往在台北市立聯合醫院附設信義門診部舉辦的「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」啟動記者會。宣布周日及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。