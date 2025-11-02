影／周日及國定假日輕急症中心UCC正式上路 分流緩解急診壅塞

衛福部長石崇良上午前往在台北市立聯合醫院附設信義門診部舉辦的「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」啟動記者會。宣布周日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center， UCC）」正式上路。期待有效分流緩解急診壅塞，協助引流急診非危急患者，減輕醫院醫護過度負荷的壓力，將急重症資源留給更需要的病人。

同時公布另二項新政策，11月起115年春節加成獎勵，因應春節連續假期長達9天鼓勵醫療院所於春節期間提供醫療服務，提升診察費、護理費及藥事服務費30%至100%不等，確保民眾連假就醫權益，預計挹注13.6億元；以及門診靜脈抗生素治療獎勵方案（OPAT），自11月起再提供新的門診抗生素治療選擇，透過攜帶式輸液器連續施打抗生素，額外挹注0.5億元，預計1萬人受惠。