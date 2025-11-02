假日輕急症中心上路 石崇良端利多：明年春節醫事人員健保給付加成
為緩解醫學中心急診壅塞，衛福部今起正式試辦「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」。衛福部長石崇良說，UCC於11月2日開始試辦，主要著眼明年春節9天長假，期望建立制度，並評估增加更多地點，迎接長假。同時，為體恤春節期間上班醫事人員，將首度提高春節醫院住院、急診及基層診所初一至初三的診察費、護理費、藥事服務費100％加成，雙倍給付。
「如果無法解決急診壅塞，很難談醫療韌性。」 石崇良說，急診壅塞背後有許多問題需要解決，依急診就醫資料分析，醫學中心急診量能大，但患者以急診檢傷分類第三級為主，占比約70%，第四、五級約占10%，估計80%病人的病情並不危及，80％患者就醫後可以回家，其中也發現，小兒科患者在假日時比平常日更多。
由於，全台基層診所開診率周六約8成，周日僅約2成，但民眾就醫需求在假日不會減少，如此一來，希望社區醫療布建多一點。石崇良說，為舒緩假日急症照顧需要，針對發燒、小外傷等輕症，提供民眾一站式就醫服務十分重要，經發動地方醫師、護理、藥師、醫檢師、放射師等公會支援。
石崇良說，UCC營運後成效評估，重要判斷指標有二，一是民眾接受度及就醫經驗、使用情形，如醫院急診服務量能一天約100人以上，UCC剛開始試辦服務量不會太高，但重要的是紓緩明年9天的春節連假。二是評估可以節省多少醫院的醫事人員，藉由UCC上路，讓急診醫事人員減壓，他期望未來進入台大醫院急診室「看不到病人」，雖然這目標仍十分遙遠，但還是希望往此目標邁進。
石崇良今同時宣布，明年春節期間首度為所有醫院住院含急診的診察費、護理費、藥事服務費健保給付都是雙倍給付，也就是100％加成；為門診可以分流，讓醫事人員可以減壓，另在基層診所春節9天開業也將分階段加成30%至100％ 如除夕、初一開診就是加成100%，體恤春節上班醫事人員。
另外，石崇良指出，醫院醫師於夜間、假日等時間常須照顧病人，但依勞基法規定，這些時間屬於加班時間，將給予加班費，雖然醫師未納入勞基法，但仍應享有賦稅權益，目前正與財政部協議，為醫師爭取權益，希望醫院全體醫師在夜間、假日的工作時間，其加班費可以免稅，預計今年年底前協商完成，適用於明年報稅。
