秋季限定太平山金黃大景 「台灣山毛櫸黃葉率達五成」把握賞景機會

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
秋季限定金黃大景，太平山的台灣山毛櫸黃葉率達五成，請遊客把握賞景機會。圖／林業署宜蘭分署提供
又到了「台灣山毛櫸」綠葉轉黃季節，太平山國家森林遊樂區擁有全台最壯觀山毛櫸林區，近來氣溫下降，黃葉率已達五成，金黃色森林大景來了，想要欣賞美景的遊客或登山客請把握機會，留意假日車流總量管制，上山前做好規劃。

台灣山毛櫸又稱為台灣水青岡，是冰河時期孑遺的珍稀植物，受到文資法公告保護。每年10月過後，台灣山毛櫸都會綠葉轉金黃，滿山遍野的金黃色美景，不管遠觀或近看，漂亮又具有詩意，吸引大批遊客上山賞秋葉。

最近氣溫逐波下降，山毛櫸綠葉紛紛轉黃，目前估算黃葉率約五成，落葉率二成，這個月是上山賞景好時機。不過，林業保育署宜蘭分署提醒遊客在山毛櫸賞景季節期間，除了原有的太平山入園1000輛車總量管制，每周六日在「翠峰景觀道路」也進行管制措施，車數上限200輛。

為維護行車順暢、停車便利，遊客進入太平山國家森林遊樂區、不分平假日車潮眾多時，機動在入口售票站（宜專一線3 公里）啟動車輛動態管制措施，遊樂區車輛上限維持1000輛。

11月23日以前的每周六日進一步在「翠峰景觀道路」入口（分歧點：宜專一線25 km）進行車輛總量管制，進入翠峰景觀道路的車輛上限200輛，但9人座小客車、公務車輛及翠峰山莊住宿客、機車、腳踏車等，不在200輛管制範圍。

宜蘭分署提醒民眾，山區午後易起霧下雨，最好在早上11點前進入步道較能欣賞到山毛櫸風采，下午2時後請勿再進入步道。山毛櫸步道全長約3.8公里，步行往返約3小時，手機自2K處以後訊號微弱，而2.5K至3K處有落差近100公尺的急陡坡，要欣賞到台灣山毛櫸原始林美景需行走至3.2K處，請斟酌體力與來回時間安排遊程。

