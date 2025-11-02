「假日急症中心」上路 台中兩院所首日上午患者僅3、4人

衛福部健保署試辦的「假日急症中心（UCC）」今上路，台中市兩家負責院所就診人數一上午都僅有個位數。兩院所都表示，可能知道的人還不多，仍有待進一步推廣，不過從就診反應看來，因為方便民眾找到就醫資源，不必跑到大醫院去，對民眾仍有便利性。

協辦的兩家院所分別是北區的台安醫院雙十分院和西屯區的家健聯合診所，一上午並分別有4位和3位患者就醫，都屬輕診，並沒有轉院需求。以家健聯合診所為例，3位就診者都是輕微外傷，需要就醫擦藥，但假日一般診所未開，以往得跑大醫院，現則到「假日急症中心」即可。

兩院所都同時有兩位醫師待診，且分別是內兒科和骨外科專長，對一般疾病具涵蓋面。台安醫院雙十分院護理部主任羅麗珠說，有位患者是從美國返國，還提起美國也有「UCC」制度，看一次得花上400美元，但在台灣部分負責加掛號費只要400元新台幣，實在是德政。

台灣急診醫學會常務理事吳肇鑫說，台灣假日有8成的診所休診，民眾有些感冒、小外傷在假日找不到地方看診，都湧到大醫院的急診，大醫院的急診室因此在假日會比平日多出50%或甚至2倍的患者；有了「假日急症中心」民眾不必再擠到大醫院醫療中心去。