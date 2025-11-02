快訊

快加油！台灣中油3日凌晨零時起 汽柴油各調漲0.3元及0.2元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣中油明（3）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元。圖／本報資料照
台灣中油明（3）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元。圖／本報資料照

台灣中油公司自明（3）天凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.7元。

台灣中油表示，本周受美國商用原油庫存持續下降及中美貿易緊張情勢趨緩等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.3元及0.2元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至9月底止，台灣中油共吸收約63.21億元。

國際油價 中油公司 貨物稅

快加油！台灣中油3日凌晨零時起 汽柴油各調漲0.3元及0.2元

