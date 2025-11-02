非洲豬瘟啟動第三階段防疫 盧秀燕：擴大封鎖範圍「守住疫情」

台中梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟，今防疫啟動第三階段。台中市府今指出，台中市新增2場高風險場共57場，除新增一場關聯場，另太平山區有飼主圈養6頭山豬也入列高風險。台中市長盧秀燕說，第三階段「擴大封鎖範圍」，封閉案場周圍道路避免通行，避免病毒外流，「守住疫情」，早日達到清零解封。

非洲豬瘟中央前進應變所今召開記者會，農業部次長杜文珍報告好消息說，目前除台中市梧棲案例場，其他地區的採樣結果都呈現陰性，除案例場，全國其他豬場都是清淨的。

盧秀燕表示，台中梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟陽性第11天，已經264小時，台中市府持續精進作為，就像在COVID-19疫情期間，守護台中、台灣。

盧秀燕說，台中市10月27日自動加嚴，「只要死一頭豬就送驗」，目前為止檢驗都呈陰性，用最嚴格標準檢驗；另持續擴大採檢範圍，因案主家裡與豬場聯通，已採檢案主家中10處，全部也呈陰性，將疫情鎖在案場。

盧秀燕也說，今天進入第三階段的5天，除擴大採檢案主住家，也跨出大門，在案主住家周邊溝渠採檢，水質呈現陰性；第二階段有出動化學兵到案場清消，為避免環境再次擾動，第三階段加嚴「擴大封鎖範圍」，在案主大門的一條聯通道路實施封閉，禁止非防疫人員通行。

盧秀燕重申，非洲豬瘟不會感染人，但人有可能帶動病毒，提醒民眾不要圍觀與靠近案場，第一、第二階段守住了，最後第三階段一定要守住，只要守住了，病毒沒不會外流，就可早日清零解封，恢復正常生活。