海鷗颱風恐增為中颱 氣象署：周一周二水氣最多基隆北海岸宜蘭雨勢大

中央氣象署預報員張承傳上午指出，周三前都受東北季風影響，北部、東北部甚至東部天氣比較濕涼，中南部則日夜溫差大。周一及周二水氣最多，基隆、北海岸及宜蘭雨勢大。預計東北季風周四之後才減弱，水氣減少，氣溫回升，降雨也會減少。

張承傳表示，海鷗颱風上午8時位置在鵝鑾鼻東南方約1900公里的海面上，未來以偏西方向前進，現在是輕度颱風，未來有機會增強為中度颱風。移動路徑會先前往菲律賓東部群島前進，預計周二通過菲律賓東部群島，周三進入南沙島海面，再往越南方向前進。離台灣有一段距離，直接影響台灣機率低。

降雨趨勢方面，張承傳指出，這波東北季風一直影響到周三，水氣偏多，明後兩天水氣最多。今天降雨主要在北部、東北部、東部地區，有局部短暫雨，甚至中部地區、東南部地區及恆春半島也有零星降雨。其他地區多雲到 晴，午後南部山區也有零星短暫雨。

張承傳指出，明後及後天水氣最多，基隆、北海岸、大台北山區及宜蘭整天下雨時間比較長，且會有局部大雨。至於北部地區、東部地區、中部山區也有局部短暫雨，甚至東南部地區及南部山區及恆春半島也是整天性零星降雨，南部平地雲量增多。

周三水氣減少一些，張承傳說，降雨剩下北部地區、東部地區及東北部地區仍有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島也有零星降雨，中南部轉為多雲到晴天氣，午後山區有零星短暫陣雨。周四之後東北季風開始減弱，水氣也減少，雨區縮小到桃園以北、宜花還有局部短暫雨。周五及周六水氣最少，各地大多是多雲到晴的天氣，只有基隆、北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫降雨。

氣溫方面，張承傳指出，因受東北季風影響，周三之前北部整天都濕涼，今明兩天花蓮也是整天濕涼，周三之前北部、東北部、東部整天介約19到24度之間。中南部早晚偏涼，低溫約22、23度，白天高溫接近29、30度，日夜溫差大，南北溫差也大。