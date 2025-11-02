肝基會於台南佳里、七股、西港區免費篩檢腹超 籲鄉親保肝顧健康​

肝癌高居國人十大癌症的第二位，統計顯示，雲嘉南地是台灣肝病盛行區域，肝基會今天上午針對台南市佳里、七股、西港區進行免費肝炎肝癌檢驗，地點在台南市北門高中活動中心，提供肝炎、癌症指數抽血及一百六十位名預先報名民眾腹部超音波檢查，預計超過八百位民眾受惠，讓台南鄉親預防肝病威脅。

病友蔡淑娟今年64歲，家住台南溪北地區，44歲那年檢查出乳癌，術後追蹤15年，都很穩定。蔡淑娟沒有B型和C型肝炎，卻在每年補助員工健檢時，經腹部超音波意外發現肝臟有大約1公分的陰影，當下馬上透過牟聯瑞安排肝癌電燒灼手術。電燒後病情控制穩定，感謝家人及老公陪伴，一同走過抗癌人生，她也鼓勵民眾踴躍篩檢。

肝基會與積餘慶信託基金、台南市政府及衛生局合作，台南市衛生局國民健康科長黃芷玲、肝基會台南分會執行長牟联瑞、病友蔡淑娟、積餘慶公益信託基金董事長陳介元、積餘慶公益信託基金顧問、海基會董事長吳豐山、國際扶輪3470地區總監莊和達共同參與。

台南市衛生局表示，統計顯示，雲嘉南地是台灣肝病盛行區域，台南市政府於92年起就把肝病防治列為重點，透過「行動醫院、全民健檢」讓預防保健與肝病防治更加落實與在地化。

國健署預防保健服務自今年8月起調整篩檢資格，民國75年（含）以前出生至79歲民眾，終身有一次免費B、C型肝炎篩檢，衛生局積極與肝基會合作，除了持續把保肝篩檢列車開往台南各地，更將免費篩檢年齡提前至30歲，不僅讓肝炎篩檢更普及，也強化民眾保肝意識，希望幫助鄉親早期發現、及早治療，有效降低肝病死亡率。

陳介元指出，積餘慶信託基金秉持「積善之家有餘慶」，以服務、誠信的理念與精神，取之於社會、用之於社會，與肝基會合作「今年超了沒，免費保肝抽血、癌篩暨腹超大活動」，盼能照顧台南鄉親共同防治肝病。

肝基會台南分會執行長牟联瑞指出，在台南行醫數十年，深刻發覺南部地區感染B、C肝的民眾確實很多，往往都到很嚴重才來就醫，錯失早期早期治療機會。肝基會多年來持續在台南市白河、東山、台南縣下營、六甲、將軍、大內、柳營、後壁區、學甲、安南行免費肝病篩檢，發現民眾 C肝帶原率略高於全國平均。

肝基會近年推動「今年超了沒-全民腹超十年計畫」，希望成為「全民運動」，建議40歲以上的民眾每年都能做一次腹部超音波檢查，牟联瑞指出，不但能讓民眾對自己的健康有更多的關注，同時解決醫療資源不足及經濟弱勢民眾的困難，也可以達到早期診斷早期治療，降低肝病危害。

此次台南市佳里、七股、西港區免費肝炎肝癌大檢驗，肝基會感謝積餘慶公益信託基金贊助，台南市衛生局、佳里區、七股區、西港區衛生所與公所及各里辦公室、國際扶輪3470地區佳里社、新營東區、麻豆、學甲、善化蘭心、台南單車扶輪社、昇陽自行車、北門高中、台南市立醫院、肝基金會台南分會一同協辦。