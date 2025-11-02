甲醛具致癌風險 建研所籲家具選用「綠建材標章」產品

快訊

中央社／ 台北2日電

內政部建築研究所今天說，甲醛有致癌風險，建議民眾在居家裝修或選購家具時，優先選用獲得「綠建材標章」的產品，這類產品經檢測確認甲醛與揮發性有機化合物逸散量低，能有效降低室內空氣污染風險。

建築研究所透過新聞稿表示，為維護民眾居住環境健康，近年積極推動「綠建材標章」制度，並建置符合國際規範的建材逸散檢測實驗室，提供建材及家具逸散甲醛與揮發性有機化合物（VOCs）的檢測與驗證服務，以降低民眾在室內長期暴露的健康風險。

建研所說，甲醛已被國際癌症研究機構（IARC）列為第一類人類致癌物，長期暴露可能引發呼吸道過敏、眼鼻刺激及致癌風險；而揮發性有機化合物也可能造成呼吸系統疾病、染色體異常及誘發腫瘤等健康問題。由於室內裝修建材、家具及塗料都可能釋放這類物質，對民眾健康影響不容忽視。

建研所提醒，建議民眾在室內裝修與家具選購時，優先選用獲得「綠建材標章」的產品，這類產品經檢測確認甲醛與揮發性有機化合物逸散量低，能有效降低室內空氣污染風險。

建研所指出，建材逸散檢測實驗室採用環境控制試驗艙技術，可精準模擬居家環境中溫濕度條件下的污染物逸散狀況，進行濃度監測與數據分析，並通過財團法人全國認證基金會（TAF）認證及內政部綠建材性能試驗機構認可，具備公信力與專業性，可協助綠建材相關產品研發驗證。

建研所說，綠建材標章有規定使用於室內裝修建材的甲醛與揮發性有機化合物逸散速率，並建立分級制度為E1、E2、E3等3個逸散等級，以引導產業持續研發逸散速率更低的建材，進一步降低室內空氣污染源，鼓勵民眾在裝修時可選用經檢測合格或具標章的產品。

在選購與施工方面，建研所說，裝修時應保持室內通風良好，避免過度裝修使用多種化學性材料；家具或裝修完工後，建議持續開窗通風或使用空氣淨化設備，縮短污染物逸散期，確保入住時室內空氣品質安全。

