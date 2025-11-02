確保飛航安全 長榮、立榮、虎航禁藍牙耳機托運

行動電源在機艙內起火爆炸事件已有多起案例，引發飛安疑慮，為此航空公司禁止托運，必須隨身攜帶，且不得在飛行期間使用，而藍牙耳機放入充電盒後會自動充電處於待機狀態，為確保飛航安全，長榮航空、立榮航空、台灣虎航均禁止藍芽耳機托運。

立榮航空近期於官網公告，藍牙耳機（含充電盒）屬個人可攜式電子設備（PED），耳機放入充電盒中會自動充電處於待機狀態，若放置託運行李內，不符合PED託運需完全關閉要求。為確保飛航安全，藍牙耳機（含充電盒）禁止託運，限以手提／隨身方式攜帶上機。

長榮航空、立榮航空表示，旅客若攜帶「個人可攜式電子設備（PED）」可以手提方式上機，如以託運方式則須完全關機，不可處於待機或休眠狀態，但若攜帶「備用電池-行動電源裝置（Spare Battery-Power Bank）」搭機，則需全程手提，禁止託運。

長榮航空、立榮航空指出，藍牙耳機因無線充電盒屬於「行動電源」類別，需依備用電池-行動電源裝置規範處置，故無法託運，僅能手提，呼籲旅客維護飛航安全。

虎航也規定，藍牙耳機、手持風扇等內建鋰離子電池者，僅能以手提或隨身行李方式上機，同樣禁止托運。

華航指出，藍牙耳機屬可攜式個人電子用品，相關使用須符合電子用品使用規範，可參閱官網說明；根據華航官網規範，基於飛航安全，行動電源及備用鋰電池不可託運，應隨身攜帶及妥善包裝，並未特別針對藍牙耳機品項說明。

星宇航空則表示，目前未特別針對藍牙耳機品項規定，但鋰電池須符合聯合國測試及標準手冊測試要求。

星宇航空指出，如將安裝有鋰電池的電子設備託運時，需採取措施保護設備，避免受損，並防止意外啟動，且設備須完全關閉，非處於睡眠或休眠模式，除非鋰離子電池功率小於2.7Wh或鋰金屬電池的鋰含量小於0.3g。