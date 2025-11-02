快訊

律師指粿粿刻意營造范姜彥豐「軟飯男」形象 酸：到底有幾個家人

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇5:4勝藍鳥二連霸21世紀首見

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

聽新聞
0:00 / 0:00

影／移工團體拒絕中階政策詐騙 呼籲廢除藍領年限

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影

台灣移工聯盟及多個社運團體，上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。

移工聯盟表示勞動部以「少子化」、要跟日韓「搶人才」等理由，自2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，希望透過「勞動條件的提高」吸引「連續工作6年以上」的熟練移工留在台灣。薪資部份，產業移工已常性薪資計需達3.3萬；機構看護工，經常性薪資需達2.9萬，而家庭看護工，總薪資需達2.4萬。

留台時間部份則不受藍領移工12年的限制（家庭看護工，若雇主申請，可延長至14年），若有雇主聘僱，則可無限期在台工作。這乍看似乎「勞動條件的提高」留才久用方案，但根據勞動部的統計2025年9月在台中階移工共 42，752人。同月，藍領移工人數為858，939人。至今執行已3年半，中階移工僅為就服法移工人數的4.7%。

由於薪資門檻的存在，雇主普遍不願意聘僱轉換雇主的中階勞工，勞工離職後根本無從找到新雇主，只好忍耐不合法、不合理的勞動條件與對待，特別是已經超過藍領工作期限12年的勞工，部份移工明明有熟練的工作技能，卻在轉中階後不堪剝削決定離台。

種種讓移工看似有「升級」的機會 ，但實際上卻是「看得到、吃不到」。不但 「升級」的機會是掌握在雇主手裡，一旦中階雇主解約，工人將毫無退路，只能選擇失聯或返國。這不僅形同一場由政策主導的詐騙，更是假藉「提升勞動條件」之名，實則掩蓋藍領移工長期處於低薪與低勞動保障的現狀。

民間團體指出勞動部面對「政府放任私人仲介壟斷移工就業市場三十年」的質疑，不斷跳針的以「政府提供雇主多元聘僱管道」作為卸責的遮羞布，如今勞動部再度畫出「中階技術人力可以留才久用，同時提升移工勞動條件」這個大餅的手法，根本與當年宣揚的「多元聘僱管道」的遮羞布政策如出一徹。

台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟表示由於薪資門檻的存在，雇主普遍不願意聘僱轉換雇主的中階勞工，勞工離職後根本無從找到新雇主，只好忍耐不合法、不合理的勞動條件與對待。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟表示由於薪資門檻的存在，雇主普遍不願意聘僱轉換雇主的中階勞工，勞工離職後根本無從找到新雇主，只好忍耐不合法、不合理的勞動條件與對待。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影

移工 雇主 勞動部

延伸閱讀

外籍車手增加！平鎮警強化法治宣導 籲移工勿淪詐團共犯

產業缺工 勞陣反對以放寬移工政策為前提 籲全面檢討

政院拍板 旅宿業開放移工

旅宿業開放中階移工 涵蓋4大範圍、起薪3.2萬元

相關新聞

「假日急症中心」上路 台中兩院所首日上午患者僅3、4人

衛福部健保署試辦的「假日急症中心（UCC）」今上路，台中市兩家負責院所就診人數一上午都僅有個位數。兩院所都表示，可能知道...

非洲豬瘟斃死豬數字兜不攏...三聯單遭塗改 鄭照新：移送檢調不推測

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，市府疫調查檢化製場三聯單，發現甲乙丙聯數字均不符。台中市副市長鄭照新今表示，該案已移送檢...

快加油！台灣中油3日凌晨零時起 汽柴油各調漲0.3元及0.2元

台灣中油公司自明（3）天凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95...

罹患乳癌15年後得肝癌 六旬婦定期做腹部超音波救一命

64歲的蔡女士，44歲那年檢查出乳癌，術後定期追蹤了15年，病情一直都很穩定。卻在一次員工健檢發現肝臟有一個大約1公分的...

非洲豬瘟啟動第三階段防疫 盧秀燕：擴大封鎖範圍「守住疫情」

台中梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟，今防疫啟動第三階段。台中市府今指出，台中市新增2場高風險場共57場，除新增一場關聯場，另...

Google Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯

Google Pixel 10系列手機推出後讓不少網友印象深刻，聯合新聞網《科技玩家》先前開箱Google Pixel 10 Pro XL，實測100倍數位變焦功能搭配AI技術修圖也讓人驚豔，這次開箱另一款摺疊手機Pixel 10 Pro Fold月岩灰色，為台灣版本唯一顏色，但該色調呈現穩重專業感相當喜歡，除了大螢幕多工好用外，這次加入Pixelsnap磁吸功能以及拍照預覽功能，也是大加分項目之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。