批移工留才久用方案「中階政策詐騙」 移工團體：藍領工作年限應廢除

移工團體今於勞動部前抗議指出，勞動部自2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，目的透過勞動條件提高，吸引連續工作6年以上熟練移工留在台灣。然而，政策執行3年半以來，中階移工僅為藍領移工人數的4.5%，而中階政策讓升級的決定權掌握在雇主手裡，也不滿申請轉換中階移工還須支付高額仲介費，呼籲應廢除工作年限，拒絕中階技術詐騙。

台灣移工聯盟（MENT）表示，勞動部以少子化要跟日韓「搶人才」為由，所謂的「中階政策」讓升級的決定權掌握在雇主手裡，工人薪資難以實質提高、仍無法自由轉換雇主，也要承受更重的工作壓力與仲介費負擔。這不僅是假藉「提升勞動條件」之名的政策詐騙，更掩蓋藍領移工長期低薪與制度性束縛的現狀。

桃園市家庭看護工職業工會秘書黃姿華表示，產業移工的經常性薪資須達3.3萬；機構看護工經常性薪資須達2.9萬；而家庭看護工總薪資須達2.4萬。留台時間部分，則不受藍領移工12年的限制，若有雇主聘僱則可無限期在台工作。乍看勞動條件提高，但根據勞動部統計，2025年9月在台中階移工共4萬2752人，同月藍領移工人數為85萬8939，該政策至今執行3年半，中階移工僅就服法移工人數的4.7%。

黃姿華指出，勞動部將升級為中階的決定權交給雇主，讓雇主能挑選「聽話、乖巧、任勞任怨的工人」，換言之，工人勞動條件的提升，並非基於工人的年資與能力，而是取決於雇主的單方面選擇與施捨。中階家庭看護工薪資門檻為2.4萬元，仍遠低於最低工資，而2026年最低工資提升為2萬9500元後，中階機構看護工薪資門檻也將低於最低工資。

黃姿華說，中階移工要能取得永久居留，薪資必須達到連大部分本勞都達不到的2倍最低工資，也就是2026年月薪為5.9萬，而台灣雇主並沒有主動幫移工按年資加薪的習慣，認為移工就是必須領法定最低薪資。

MENT指出，「中階技術人力政策」是勞動部親資且分化勞工的作為，移工無法留才，是因為結構性低薪與不平等制度；移工無法久用，是因為藍領年限的制度性枷鎖，唯有徹底廢除藍領移工在台年限，才能真正落實勞動三權。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專委黃偉誠表示，自2022年4月底起至今年9月底止，已有5.7萬名資深移工轉任外國技術人力，平均每年增加1.6萬餘人。移工轉任外國技術人力後，若雇主未依契約給付薪資，或有給薪低於規定薪資標準時，可向勞動部1955勞工諮詢申訴專線申訴。

黃偉誠指出，另勞動部於聘僱效期展延時，也會主動查核其薪資得，若經查違規屬實，將依規定裁處限令雇主給付薪資，及管制後續申請案；至於違法收取買工費的仲介，最嚴重得停業處分。