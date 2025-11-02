立榮、長榮、台灣虎航 藍牙耳機禁託運

立榮航空日前公告藍牙耳機放置行李託運不符合安全要求，因此禁止託運。除了立榮航空外，長榮航空、台灣虎航也禁止藍牙耳機託運。

立榮航空日前在官網公告，藍牙耳機（含充電盒）屬個人可攜式電子設備（PED），耳機放入充電盒中會自動充電處於待機狀態，若放置託運行李內即不符合PED託運需完全關閉的要求。

立榮航空指出，為確保飛航安全，藍牙耳機（含充電盒）禁止託運，限以手提／隨身方式攜帶上機。

長榮航空也禁止藍牙耳機託運，長榮航空、立榮航空表示，旅客若攜帶個人可攜式電子設備（PED）可以手提方式上機，如以託運方式則須完全關機，不可處於待機或休眠狀態。但若攜帶「備用電池-行動電源裝置（Spare Battery-Power Bank）」搭機，則須全程手提，禁止託運。

長榮航空、立榮航空指出，例如藍牙耳機因無線充電盒屬於「行動電源」類別，須依備用電池-行動電源裝置規範處置，故無法託運，僅能手提。

長榮航空、立榮航空呼籲旅客以手提方式將藍牙耳機及充電盒攜帶上機，維護飛航安全。

台灣虎航也禁止藍牙耳機託運，台灣虎航官網明訂，基於飛航安全考量，藍牙耳機充電盒及手持電風扇內建鋰離子電池者，僅能以手提或隨身攜帶方式上機。

華信航空在官網表示，藍牙耳機（含充電盒）屬於個人可攜式電子裝置（PED），耳機放入充電盒中會自動充電處於待機狀態，若放置託運行李內即不符合PED託運需完全關閉的要求，為確保飛航安全，建議旅客將藍牙耳機（含充電盒）以手提／隨身方式攜帶上機。

中華航空指出，藍牙耳機屬於可攜式個人電子用品，相關使用須符合電子用品使用規範，詳請可參閱官網說明。

星宇航空表示，並未特別針對藍牙耳機品項規定，但基於飛航安全，鋰電池須符合聯合國和標準手冊測試要求，如託運安裝有鋰電池的電子設備，需採保護措施保護設備，避免受損，並防止意外啟動，且設備必須完全關閉（並非睡眠或休眠模式），除非鋰離子電池功率小於2.7Wh或鋰金屬電池的鋰含量小於0.3g。相關使用須符合電子用品使用規範，可參閱官網說明。