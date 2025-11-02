快訊

律師指粿粿刻意營造范姜彥豐「軟飯男」形象 酸：到底有幾個家人

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇5:4勝藍鳥二連霸21世紀首見

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

急診團隊像大家庭護理長感動落淚 任職29年調單位同事不捨

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院急診部護理長李溶菁，從護理師開始投入急診服務至升擢護理長，29年在急診付出，今年工作論調至其他單位擔任護理長，急診部同事為她辦歡送感謝會。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院急診部護理長李溶菁，從護理師開始投入急診服務至升擢護理長，29年在急診付出，今年工作論調至其他單位擔任護理長，急診部同事為她辦歡送感謝會。圖／童綜合醫院提供

童綜合醫院急診部護理長李溶菁，從護理師開始投入急診服務至升擢護理長，29年在急診付出，今年調至其他單位擔任護理長，急診部同事上周為她辦歡送感謝會，護理師們感謝大家口中的「阿長」，李溶菁感動落淚說，急診團隊就像一家人，她會永遠記得大家的溫暖與好感情。

李溶菁護理長民國85年到童綜合醫院服務，到職工作單位就是急診，她從護理師開始投入急診服務至升擢護理長，29年在急診付出，今年工作論調至其他單位擔任護理長。

急診部魏智偉主任與團隊，為了感謝李溶菁29年盡心盡力的服務與照顧團隊，上周邀請童醫院吳肇鑫副院長與盧立華執行長等人，一起舉辦歡送感謝活動。

急診護理師與同仁為了感謝護理長，收集數十年來護理長的點滴照片，徹夜趕工並製作成海報，企劃室同仁也到現場舞弄小龍，共同感謝護理長多年幫忙。

感謝會場送上花束，蛋糕，紅布條，卡片，李溶菁驚喜又感動落淚；她說一直都很感謝大家的幫忙，急診團隊就像一家人，雖然忙碌，但大家都有一顆熱血的心，大家給她的驚喜，她很感動，這份情會一直在自己心中。

童綜合醫院急診部護理長李溶菁，從護理師開始投入急診服務至升擢護理長，29年在急診付出，今年工作論調至其他單位擔任護理長，急診部同事為她辦歡送感謝會。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院急診部護理長李溶菁，從護理師開始投入急診服務至升擢護理長，29年在急診付出，今年工作論調至其他單位擔任護理長，急診部同事為她辦歡送感謝會。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院急診部護理長李溶菁，從護理師開始投入急診服務至升擢護理長，29年在急診付出，今年工作論調至其他單位擔任護理長，急診部同事為她辦歡送感謝會。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院急診部護理長李溶菁，從護理師開始投入急診服務至升擢護理長，29年在急診付出，今年工作論調至其他單位擔任護理長，急診部同事為她辦歡送感謝會。圖／童綜合醫院提供

護理師 團隊 家人

延伸閱讀

雷軍：小米捐5億 4年來支持141科研團隊

不必跑大型醫院！台南首家假日「輕急症中心」2日上路

AI精準檢傷分級助急診分流 衛福部拚健康資料整合

假日生病不必跑急診 桃園這天起開辦假日輕急症中心

相關新聞

罹患乳癌15年後得肝癌 六旬婦定期做腹部超音波救一命

64歲的蔡女士，44歲那年檢查出乳癌，術後定期追蹤了15年，病情一直都很穩定。卻在一次員工健檢發現肝臟有一個大約1公分的...

非洲豬瘟啟動第三階段防疫 盧秀燕：擴大封鎖範圍「守住疫情」

台中梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟，今防疫啟動第三階段。台中市府今指出，台中市新增2場高風險場共57場，除新增一場關聯場，另...

Google Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯

Google Pixel 10系列手機推出後讓不少網友印象深刻，聯合新聞網《科技玩家》先前開箱Google Pixel 10 Pro XL，實測100倍數位變焦功能搭配AI技術修圖也讓人驚豔，這次開箱另一款摺疊手機Pixel 10 Pro Fold月岩灰色，為台灣版本唯一顏色，但該色調呈現穩重專業感相當喜歡，除了大螢幕多工好用外，這次加入Pixelsnap磁吸功能以及拍照預覽功能，也是大加分項目之一。

海鷗颱風恐增為中颱 氣象署：周一周二水氣最多基隆北海岸宜蘭雨勢大

中央氣象署預報員張承傳上午指出，周三前都受東北季風影響，北部、東北部甚至東部天氣比較濕涼，中南部則日夜溫差大。周一及周二...

肝基會於台南佳里、七股、西港區免費篩檢腹超 籲鄉親保肝顧健康​

肝癌高居國人十大癌症的第二位，統計顯示，雲嘉南地是台灣肝病盛行區域，肝基會今天上午針對台南市佳里、七股、西港區進行免費肝...

確保飛航安全 長榮、立榮、虎航禁藍牙耳機托運

行動電源在機艙內起火爆炸事件已有多起案例，引發飛安疑慮，為此航空公司禁止托運，必須隨身攜帶，且不得在飛行期間使用，而藍牙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。