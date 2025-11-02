福衛系列計畫規模最大 福八衛星團隊首繳成績拚雪恥

睽違2年，台灣自製衛星再度踏上升空之旅。由太空中心主持的「福衛八號」計畫，目標陸續升空8顆衛星，堪稱是福爾摩沙系列衛星，單一計畫最大衛星規模。福八計畫主持人劉小菁接受專訪時提及，她仍記得福五失焦慘痛經驗，「這次福八一定要雪恥」。

福爾摩沙衛星八號簡稱福衛八號，為台灣首個自製衛星星系，預計至2031年共發射8顆光學遙測衛星，首顆衛星「齊柏林」於今年10月赴美，拚11月中升空，這也是2023年台灣自製氣象衛星「獵風者」後，政府主導的國家任務衛星再次起運升空。

僅隔2年時間，太空中心再度起運衛星，看似「高產出」，事實上面對的大小難題不斷；福八計畫歷經疫情打亂開發進度與交貨期，重要零件延遲交貨長達1年，也一度不得不變更設計，這項計畫歷程6年，如今齊柏林衛星的即將升空，象徵著福八團隊繳出首份成績單。

劉小菁接受中央社專訪暢談擔任計畫主持人的心路歷程，她坦言自己起初拒接這份職務，「甚至花了2週時間說服主任我拒接理由」，經過多次協調，由太空中心主任吳宗信先擔任第2任主持人，再交棒給她。半年後接獲接任通知，她深吸一口氣，告訴自己「還是面對吧」，正式扛起福八計畫重任。

光學酬載工程體組裝遇難題 福八團隊假日趕工不喊苦

福八計畫面臨重重考驗，首先，COVID-19疫情來襲，打亂元件研發與到貨時間，劉小菁說，齊柏林衛星各項精密儀器零件中，關鍵設備「準直儀」延遲交貨近1年，團隊只好不斷調整工作順序，先組裝已到位的零件，盡力把影響降到最低。

外在環境挑戰之外，內部也出現技術難題，團隊曾在光學酬載工程體組裝初期就遇到問題，主鏡表現受影響，第一關就無法通過光學品質要求，光學酬載與衛星都必須改良結構構型，花了不少時間調整。

構改大方向確定後，仍有許多細節需要完成。劉小菁回憶，必須達到初步驗證，才可確認設計能往下一步推進，當時重新結構設計與結構分析的工程師，需要緊密合作，相互驗證。為了跟時間賽跑，工程師幾乎沒有假日，團隊常在週五開會得出結論後，希望週一就能有驗證結果。持續數月高強度運作，讓團隊更加團結。

齊柏林衛星組裝與測試總時程花了近2年，歷經層層測試關卡，當測試未通過，團隊就埋頭找原因，從未感到氣餒。劉小菁笑說，「大家很堅定，遇到問題就一起想辦法解決，福五是上去才發現不可控，我們都覺得在地面發現錯誤是好事」，面對大型測試，她曾和團隊去廟裡拜拜，「該努力的都努力了，最怕準備很久，結果fail（不通過）」。

就在團隊以為進度穩定、發射可期時，4月18日一早接到美國太空探索科技公司（SpaceX）通知，要求衛星推進次系統（RCS）必須加裝洩壓閥，形同齊柏林衛星要重新設計，連帶部分驗證也要重新來過，劉小菁忍不住加重語氣說，「簡直晴天霹靂，我們覺得在開什麼玩笑！」

團隊緊急討論後，劉小菁決議分兩條路因應，一方面持續與SpaceX協商，整理去年討論紀錄，證明曾回覆可以不加裝洩壓閥；另一方面，也著手調整設計，以防萬一。劉小菁說，「射場安全是范登堡太空軍基地規範，如果真的沒有裝，就不准發射，我們承受不起這個風險」。

所幸花2個月溝通後獲得同意，齊柏林衛星可不加裝洩壓閥，但後續衛星必須加裝。

齊柏林衛星將升空 福八團隊打造星系不停歇

「壓力已變成日常，之前胃食道逆流，開會到一半就狂咳」，劉小菁坦言，接下整測工作後，每天工時超過12小時，團隊間的信任與凝聚力，是支撐她的重要支柱。她回憶有時開會前會走在隊伍最後，靜靜聽著團隊成員討論，感受大家全力以赴的專注與熱情，「這麼多人一直如此盡力，就是為了要讓這個計畫成功」。

2017年福五失焦的慘痛經驗，是福八改進的強大推力。劉小菁說，「RSI（光學酬載）團隊在福五時已經很努力，但當時跌倒了。我們都希望福五的挫折遺憾，一定要在福八成功」，團隊從未因為失敗而退縮，始終嚴格把關品質，力拚雪恥。

劉小菁透露，齊柏林衛星起運倒數時，她感動不已，腦中浮現團隊一路以來共同克服困難的種種，這顆衛星凝聚眾人的專業與堅持。許多成員在典禮前特地為衛星祈福，「希望它（衛星）不要辜負大家的期待」。

劉小菁說，衛星升空後，團隊會像牽掛遠行的孩子一樣，關心衛星表現好不好、是否鬧脾氣，「希望它（齊柏林衛星）的表現達到99分，剩下1分留給後續衛星精進」。