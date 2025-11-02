聽新聞
粉專：海鷗颱風恐有跟班 歐洲預測非常接近台灣東部外海
海鷗颱風昨晚生成，是今年第25號颱風。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據最新路徑預測顯示，海鷗將會繼續西行，通過菲律賓中部陸地後，再進入南海，強度也有增強的趨勢；對台灣並沒有直接的影響，原預期在台灣東北部與環境東北季風所產生共伴效應的機會相當降低。
但「林老師氣象站」表示，要注意的是，當海鷗颱風遠離之際，後面還帶著一個跟班。根據今晨美國NCEP及歐洲ECMWF數值模式模擬結果均顯示，7日前後西北太平洋海域又有一個新的熱帶擾動生成、發展訊號；並於9日前後，通過菲島北部陸地，再進入南海。
「林老師氣象站」表示，歐洲EC-AIFS數值模式模擬認為，這個新擾動將會以拋物線方式，非常接近台灣東部外海，然後再到日本南方海域。由於時間尚久，變動性大，還可以再追蹤觀察未來駛流場導引的角色；不過，可以確定的是，當時環境非常適合擾動繼續發展，這個擾動再增強為颱風的機會相當高，而且強度應該不弱。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
