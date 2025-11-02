可能有雙颱！吳德榮揭最新預測路徑、對台影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
東北季風一波波，迎風面下雨機率高。聯合報系資料照
可能有雙颱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄(http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3657-2025-11-01-21-26-03）指出，颱風海鷗昨晚8時生成，最新(1日20時)歐洲系集模式(ECMWF))模擬及氣象署路徑潛勢預測圖皆顯示，海鷗颱風在菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部進入南海，再朝越南前進。

至於海鷗颱風會不會發生共伴效應，吳德榮指出，歐洲模式(ECMWF)周四(6日)20時模擬圖顯示，其距台灣很遠，且共伴效應弱，會發生在呂宋島，不在台灣。但另一熱帶系統將在關島附近發展，其動向各國目前的模擬，還很不一致，「不確定性」大，需持續觀察。

最近天氣，吳德榮說，最新(1日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(2)日受東北季風影響，桃園以北、宜花地區及南投以北山區有局部短暫降雨，下午起雨漸減少；其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天熱早晚涼。

今日各地區氣溫為：北部18至25度、中部20至31度、南部21至33度及東部19至29度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日、周二(3、4日)仍受東北季風影響；明日白天水氣略減、北海岸、宜花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，周二降雨擴及北台灣。

吳德榮說，周三至周六(5至8日)起另一波東北季風影響；周三水氣多，北部及宜花有局部雨，周四至周六水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣仍偏弱，周三北台偏涼、周四起氣溫逐日漸升，中南部則皆是白天熱早晚涼的天氣。

 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新歐洲系集模式(ECMWF))模擬(左)顯示，輕颱海鷗在菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部進入南海，再朝越南前進；最新歐洲模式(ECMWF)(6日)20時模擬圖(右)顯示，其距台灣很遠，共伴效應弱，發生在呂宋島，不在台灣。(左圖擷自weathernerds，右圖擷自tropical tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新歐洲系集模式(ECMWF))模擬(左)顯示，輕颱海鷗在菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部進入南海，再朝越南前進；最新歐洲模式(ECMWF)(6日)20時模擬圖(右)顯示，其距台灣很遠，共伴效應弱，發生在呂宋島，不在台灣。(左圖擷自weathernerds，右圖擷自tropical tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄

