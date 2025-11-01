快訊

還在爭論AI是不是泡沫？ 泡沫早已洩氣…OpenAI恐面臨2種命運

聽新聞
0:00 / 0:00

A+比率設限 台大師生：難適當評分

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

為了改善成績通膨情形，台大近期祭出新規定，但教師跟學生會多表示，部分課程或科系班級人數少，以學生比率計算A+人數，恐會讓部分表現優異的學生無法得到適當的評分。

台大牙醫系教授郭彥彬表示，學校的措施是希望能看到學生成績呈常態分布，「但對於部分科系真是有點怪。」他談到，要拉出常態分布需要較大母數，對一屆招一百人的大系還算游刃有餘，但牙醫系一屆約卅人，常常一班就是卅幾人，加上學生多是以學測滿級分入學，一門課也僅有少數一兩人不是非常認真，但也不到非常差，還要做出常態分布就會有困擾。

台大曾研議，A+占比過高將鎖住系統讓教師不得送出成績，但招致校內反彈，後系統改為A+占比超過合理範圍，將要求教師說明理由。郭彥斌說，對教師而言當然有些綁手綁腳，估計屆時也會要向學校說明。

台大學生會學權部長黃冠凱則表示，曾接獲學生反映特定必修課程中，有經系務決議請教師落實成績限制A+比率，若教師欲提供超過比率的成績，需向系上提交報告書。

黃冠凱表示，比例限制恐影響教師講學自由，一刀切的做法，也可能忽略不同課程的性質，如部分必修採小班制，若以學生人數比例計算A+人數，可能讓表現優異的學生無法得到適當的評分。

銘傳大學廣電系教授杜聖聰則說，很多學生期末時會以交換、申請研究所來「求成績」，才讓學校不得不祭出控管，但也提醒老師別當濫好人，畢竟差勁的學生能求得分數，是變相懲罰認真的學生。

台灣大學

延伸閱讀

大學盼控制A+成績占比 教師、學團憂影響小班制學生權益

川習會未談台灣 學者：台灣的安全感不能外包給中美政治

公務員違法赴陸懲處 校長、主任也納入！杜聖聰：信任崩解象徵

公視董監事提名延宕 杜聖聰：擱置尖銳人選但別當政治攻防

相關新聞

第25號「海鷗」颱風生成 最新預測路徑、對台灣影響曝光

日本氣象廳發布，位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，今晚8時增強發展為今年第25號颱風「海鷗」（Kalmaegi）。路徑預測...

影／「白晝之夜」點亮不夜城 全聯這首洗腦歌讓大家都笑了

台北白晝之夜今年邁入10周年，超過60組藝術家與環境劇場、馬戲舞蹈等百場演出齊聚圓山，也特別打開舊兒童育樂中心及戰備管制...

「短命航線」才飛1年 花蓮、香港直航明年1月4日又停航

花蓮到韓國仁川直航班機這個月中將啟航，拓展國外市場，但去年12月重新啟動的花蓮香港直航班機卻驚傳停航。縣府觀光處證實，因...

6年來最大「超級滿月」這天登場 11月還有最亮萊蒙彗星、獅子座流星雨

11月天象精彩接力登場，台北市立天文館今天預告，11月5日將迎來6年來最大的超級滿月，另有今年最亮的萊蒙彗星、以每33年...

各界協力守護海洋 海保署表彰3大成果

海洋委員會海洋保育署昨在國立台灣科教館舉辦「海洋永續行動大賞」，熱愛海洋的藝人許孟哲擔任海洋保育一日大使，現場表揚並展現...

醫奉35／林靜芸：林芳郁從不放棄任何病患

第卅五屆醫療奉獻獎昨舉行頒獎典禮，前衛生署長林芳郁以推動「到院前緊急救護制度」（ＥＭＴ）奠定台灣急救體系根基，獲頒「特殊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。