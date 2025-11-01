氣象署：酷寒玉山可能只剩回憶

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

全球暖化現象無一倖免，就連台灣最高峰玉山也受到影響。根據氣象署分析自一九五二年至去年，玉山站的日最高溫變化，取前五百名最高溫的紀錄作為分析對象，發現玉山站歷史上最高溫的前五百名，有高達九成七都發生在二○○○年之後，且逾六成以上集中在近五年。

氣象署直言，暖化不只是國際會議上的議題，而是近在眼前，隨著高溫日數的急遽增加，酷寒玉山可能會逐漸成為記憶中的風景。

根據氣象署分析，玉山站日最高溫的前五百名中，廿度以上，在一九五二至一九九九年之間，僅出現過四天，但自二○○○年以來的短短廿五年間，竟有二六六天，高溫日數的急遽增加，顯示玉山的氣候正快速升溫。

至於玉山最冷前五百名的日子裡，有七成以上發生在一九五二年至一九九九年間，而進入二○○○年後，僅剩不到三成。其中日最高溫第五百名為十九度，日最低溫第五百名則是負八點九度。

氣象署表示，當全球暖化逐漸成為常態，低溫逐漸消失，玉山的氣候屬性正在被改寫。而這種極端的變化將擴大到高山生態，對物種適應與棲地安全造成威脅，也將影響水資源與生態循環。

氣象署表示，玉山氣溫明顯升高，與東北季風減弱，冬季氣溫升高、降雪減少，導致地表反照率也減少，太陽輻射增加有關，上述原因，讓地表氣溫升高，造成玉山暖化的結果。

玉山 氣候變遷

