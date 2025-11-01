快訊

還在爭論AI是不是泡沫？ 泡沫早已洩氣…OpenAI恐面臨2種命運

COP30將登場 民團籲提升氣候韌性

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
多個民間團體昨發起「為氣候而走」遊行，呼籲社會正視氣候變遷帶來的衝擊。記者葉信菉／攝影
聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（COP30）即將在本月十日登場，國內數十個民團昨發起「為氣候而走—打造韌性台灣」遊行，呼籲政府面對氣候危機，應強化非核減碳目標、落實汙染者付費、強化因應衝擊的調適及回復能力等，打造韌性台灣。

台灣今年五月成為亞洲首個非核家園，首度舉辦氣候遊行，數千人昨集結在信義商圈，高舉回收紙版的標語，在巴西鼓陣聲中高喊口號，吸引不少民眾停下腳步觀看。

COP30舉行在即，台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，聯合國日前發布報告分析各國減量承諾，二○三五年僅能將排放量相較於二○一九年時減少百分之十，遠遠不及抑制增溫一點五度的需求，台灣即將核定的「二○三五年國家自定貢獻」（NDC3.0）強度也同樣不足，無法讓台灣落實二○五○淨零目標。

他呼籲，政府應強化非核減碳目標，將二○三五年減量目標，從減量百分之卅八，提升至百分之五十二，最重要的手段便是落實汙染者付費，一方面確保碳費費率如期調升，另一方面應就石化、鋼鐵等產業研擬產能調降與高碳製程汰換的轉型路徑，針對電子業與AI需要訂定嚴格的能源效率與再生能源採用標準。

綠色和平氣候能源專案主任忻儀則指出，台灣AI供應鏈、ICT產業，伴隨著巨大用電需求與碳排放，嚴正呼籲所有用電和排碳大戶，加速投資和生產綠電，負起推動台灣能源轉型的責任。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜說，近年高溫、暴雨與乾旱已衝擊長者、學童、農水、供電與物價，這不只是環保議題，而是生存課題，政府應減碳、跨部門治理納入熱浪淹水缺水與病媒等。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀說，原本的ＮＤＣ目標是百分之廿四正負一，環境部現在訂出的百分之卅八正負二，這是考量台灣ＧＤＰ經濟成長、產業發展用電需求、二○三○減煤計畫，是相對務實，也兼具企圖心的目標，模型推估的基礎仍是二○五○淨零，只是前面減多、減少的差別。

環境部表示，將持續努力並結合更多民間力量，逐步強化面對災害能力，建立更完整氣候調適機制。

