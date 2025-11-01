台灣大哥大日月潭花火音樂會 萬人同歡

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
2025台灣大哥大日月潭花火音樂會以「心語碼 Beat Talk」為題，結合AI、音樂、花火與公益，吸引3.5萬人參與。圖／台灣大哥大提供
2025台灣大哥大日月潭花火音樂會以「心語碼 Beat Talk」為題，結合AI、音樂、花火與公益，吸引3.5萬人參與。圖／台灣大哥大提供

「二○二五台灣大哥大日月潭花火音樂會」昨晚在日月潭畔登場，結合ＡＩ科技、音樂與花火，打造科技與人心共鳴的舞台，並將民眾投稿照片轉化為動態影像，復刻動人回憶，搭配七十五人編制的樂興之時管絃樂團與璀璨煙火，點亮湖畔夜空，吸引逾萬人同歡。

音樂會由台灣大哥大總經理林之晨開場致詞，他透過ＡＩ技術與六歲的自己「同框對話」，象徵人類在ＡＩ浪潮下回歸初心、重新思考科技與情感的平衡。他說，今年以「心語碼」串聯人心，用節奏取代語言，希望科技不只是工具，更能成為傳遞愛與思念的橋梁。

金曲原民歌手葛西瓦深厚嗓音詮釋「敬夢想」，實力唱將卓義峯演唱「直到世界的盡頭」，勾起青春記憶，現場沸騰。艾薇挑戰動畫電影「K-POP獵魔女團」主題曲Golden，以中英韓語交織演唱，展現跨界實力。Fubon Angels啦啦隊也帶來應援曲「Go Stronger」，萬人跟著節奏起舞，宛如把球場熱力搬到湖畔。

壓軸時，全場觀眾齊唱動力火車經典「當」，隨著環狀花火綻放，夜空與湖面交織成金色海洋，掌聲與歡呼聲此起彼落。

今年活動同時結合公益，台灣大董事長蔡明忠現場捐款一百萬元，拋磚引玉響應「中華小腦萎縮症病友協會」募款。協會理事長林秀成感謝企業讓罕病家庭「被看見、不再孤單」。日管處長柯建興指出，音樂與科技的結合展現日月潭新魅力，成為秋季最浪漫的文化地標。

