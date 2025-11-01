快訊

還在爭論AI是不是泡沫？ 泡沫早已洩氣…OpenAI恐面臨2種命運

長照3.0「醫照合一」 醫檢師執業場所擬放寬

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

長照三點○明年上路，政策強調「醫照合一」，不僅護理、復健、營養等專業投入，醫事檢驗師也將加入長照新戰場。衛福部長石崇良昨表示，醫療檢驗應用領域已超越傳統醫療機構，未來將研議鬆綁醫事檢驗師法等相關規定，開放醫檢師可在長照機構、生技公司及藥廠等執業登記，讓醫檢師也能走進居家。

石崇良表示，長照三點○推進，照護模式將從機構轉向社區與居家，需要即時、靈活的檢驗服務。產業界已研發可於居家使用的「照護點測試」（ＰＯＣＴ）移動式設備，醫檢師可望支援居家或長照現場。

依現行規定，醫檢師須登記於醫療機構或醫事檢驗所執業。石崇良說，衛福部已透過「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，開放具認證資格的生物實驗室聘任醫檢師執行自建檢測（ＬＤＴ），未來將進一步放寬至長照機構、預防醫學單位及生技藥廠，並與醫檢師全聯會討論具體辦法。

台灣醫事檢驗學會理事長曹國倩表示，學會長年配合衛福部與食藥署、國健署執行五十五項國家型計畫，從結核、愛滋病防治到癌症篩檢、糞便潛血檢測等皆有醫檢師投入。

延伸閱讀

第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮 石崇良：得主是台灣醫療的典範

醫奉35／羅東聖母院長馬漢光：承襲神父精神 未來70年台灣人接棒

醫奉35／健保總額將破一兆…石崇良感謝醫奉獎得主奉獻 會讓給付更合理

長照3.0由醫院朝向社區化 石崇良：擬開放醫檢師於長照單位執登

相關新聞

第25號「海鷗」颱風生成 最新預測路徑、對台灣影響曝光

日本氣象廳發布，位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，今晚8時增強發展為今年第25號颱風「海鷗」（Kalmaegi）。路徑預測...

影／「白晝之夜」點亮不夜城 全聯這首洗腦歌讓大家都笑了

台北白晝之夜今年邁入10周年，超過60組藝術家與環境劇場、馬戲舞蹈等百場演出齊聚圓山，也特別打開舊兒童育樂中心及戰備管制...

「短命航線」才飛1年 花蓮、香港直航明年1月4日又停航

花蓮到韓國仁川直航班機這個月中將啟航，拓展國外市場，但去年12月重新啟動的花蓮香港直航班機卻驚傳停航。縣府觀光處證實，因...

6年來最大「超級滿月」這天登場 11月還有最亮萊蒙彗星、獅子座流星雨

11月天象精彩接力登場，台北市立天文館今天預告，11月5日將迎來6年來最大的超級滿月，另有今年最亮的萊蒙彗星、以每33年...

各界協力守護海洋 海保署表彰3大成果

海洋委員會海洋保育署昨在國立台灣科教館舉辦「海洋永續行動大賞」，熱愛海洋的藝人許孟哲擔任海洋保育一日大使，現場表揚並展現...

醫奉35／林靜芸：林芳郁從不放棄任何病患

第卅五屆醫療奉獻獎昨舉行頒獎典禮，前衛生署長林芳郁以推動「到院前緊急救護制度」（ＥＭＴ）奠定台灣急救體系根基，獲頒「特殊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。