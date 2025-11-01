長照3.0「醫照合一」 醫檢師執業場所擬放寬
長照三點○明年上路，政策強調「醫照合一」，不僅護理、復健、營養等專業投入，醫事檢驗師也將加入長照新戰場。衛福部長石崇良昨表示，醫療檢驗應用領域已超越傳統醫療機構，未來將研議鬆綁醫事檢驗師法等相關規定，開放醫檢師可在長照機構、生技公司及藥廠等執業登記，讓醫檢師也能走進居家。
石崇良表示，長照三點○推進，照護模式將從機構轉向社區與居家，需要即時、靈活的檢驗服務。產業界已研發可於居家使用的「照護點測試」（ＰＯＣＴ）移動式設備，醫檢師可望支援居家或長照現場。
依現行規定，醫檢師須登記於醫療機構或醫事檢驗所執業。石崇良說，衛福部已透過「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，開放具認證資格的生物實驗室聘任醫檢師執行自建檢測（ＬＤＴ），未來將進一步放寬至長照機構、預防醫學單位及生技藥廠，並與醫檢師全聯會討論具體辦法。
台灣醫事檢驗學會理事長曹國倩表示，學會長年配合衛福部與食藥署、國健署執行五十五項國家型計畫，從結核、愛滋病防治到癌症篩檢、糞便潛血檢測等皆有醫檢師投入。
