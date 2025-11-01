鏟子超人享3次免費諮商 明年10/31截止

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，災害自九月廿三日發生至今，第一線救災人員與投入災區復原工作的志工，長期在炎熱、高壓環境下奮戰，身心承受巨大壓力。從十一月一日起，衛福部提出「馬太鞍溪堰塞湖救災人員心理健康支持方案」為救災英雄與「鏟子超人」提供一年內每人三次免費心理諮商服務。

「不一定要加入志工保險才具有資格，全數從寬認定」衛福部心理健康司長陳柏熹表示，不只是受災戶，協助救災者也可能會處於高度心理壓力，若出現失眠、情緒低落、易受驚嚇、注意力不集中、夢中重現災難等症狀，經一周以上，仍難以恢復日常生活，就顯示已影響心理健康。

陳柏熹說，衛福部推動十五歲到四十五歲免費心理諮商，此次相對補足四十五歲以上需求，粗估此次開放後，約有三萬人以下會使用。「馬太鞍溪方案」目前未設使用名額上限，全台共有六一八家合作機構可使用，方案時間自十一月一日至明年十月卅一日，只要民眾自訴曾參與馬太鞍溪災害救援或志工服務，即可享三次免費心理諮商。

有需要者可先上「青壯世代心理健康支持方案」官網查詢合作機構，並致電預約告知要使用馬太鞍溪方案，後續需攜帶身分證明文件前往諮商。