醫奉獎3得主 罹癌、洗腎仍堅守偏鄉

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導

第卅五屆醫療奉獻獎中，有三位得主在與病魔對抗的同時，仍堅守崗位，持續為患者奉獻。鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹歷經三種癌症折磨，從未請長假；埔里基督教醫院賴力行醫師罹患肺腺癌，仍堅持留在山區為病人看診；恆春基督教醫院菲籍醫師陳明珠因過勞健康亮紅燈，需終生洗腎，但透析時仍掛念病患，展現醫者堅韌。

「若我請長假，鄉親就沒人看病。」胡錫鰹一九九三年以教育部公費生身分至偏鄉服務，一待超過卅年，於偏鄉服務期間，先後罹患肝癌、肺腺癌及淋巴癌三種癌症，抗癌長達十二年，但自己就醫時，永遠都不敢耽擱，某次肝癌需要電燒，他僅利用下午沒門診的時間就醫，他笑稱「衛生所沒有一個人知道」，隔天繼續上班。

身罹三種癌症的胡錫鰹，兩年前，不慎從高處摔下全身三處骨折，他笑說「老天一直讓我體會人間疾苦」，即使骨折、罹癌，他也不被病痛打倒，堅持看診，因為偏鄉慢性病長輩多，待診醫師難找，需堅守第一線。他在偏鄉奉獻的期間，首創將驗光師和儀器載送到社區，替長輩做「免散瞳眼底攝影」，以及到社區做心房顫動篩檢。

七十二歲的賴力行人如其名，只要有助於山地醫療的事必定親力親為，四十四年來走遍南投縣各個原住民部落，只為守護偏鄉醫療。

賴力行首創全台第一部牙科巡迴車，設立復健科與治療團隊，並推動早期療育服務。十年前原已退休，卻因醫院遲遲找不到能每周上山巡迴看診的醫師，他毅然留下。四年前被診斷出第一期肺腺癌，動刀治療後仍持續接受放射線治療，卻從未離開他熱愛的診間與病人。

陳明珠來台行醫卅四年，是駐守屏東縣恆春鎮最久的婦產科醫師，長年超時工作，讓健康亮紅燈，需終生洗腎。

陳明珠說，五年前她值班時突發嘔吐、腹瀉，診斷腎功能惡化，需長期洗腎。接著遇上新冠疫情，曾經有二年「全院只剩我一個婦產科醫師」，當時看診、值班都由她負責，一周僅休息一天半，常在洗腎中，突然有急診病人，得趕緊將洗腎管子暫時拔掉，先治療患者再繼續洗腎。獨自撐起恆春醫療網，雖然辛苦，但她說，若人生重來，還是會來台灣。

醫奉35／林靜芸：林芳郁從不放棄任何病患

第卅五屆醫療奉獻獎昨舉行頒獎典禮，前衛生署長林芳郁以推動「到院前緊急救護制度」（ＥＭＴ）奠定台灣急救體系根基，獲頒「特殊...

