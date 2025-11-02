聽新聞
各界協力守護海洋 海保署表彰3大成果
海洋委員會海洋保育署昨在國立台灣科教館舉辦「海洋永續行動大賞」，熱愛海洋的藝人許孟哲擔任海洋保育一日大使，現場表揚並展現海洋保育ESG專案、淨海大聯盟及在地守護、3大公私協力的海洋保育成果，期待更多新血加入海洋保育行動。
海保署2019年起推出海洋保育在地守護計畫，迄今有102個團體參與，今年全國更有58組在地團隊響應，投入潔淨海洋、公民調查、棲地復育、教育推廣、友善釣魚及保護區巡護等6大主題工作，舉辦逾1350場教育推廣活動、3100場次公民科學調查，產出近8200筆在地生態資料，成為保育政策與行動的重要科學依據。
海洋保育大使許孟哲說，他喜愛潛水，除看到絢麗多樣的海洋生態，也看見不少海洋廢棄物問題，希望藉自身體悟，號召藝人朋友響應淨海行動，更呼籲企業、社會大眾為永續海洋資源盡一分心力。
海保署長陸曉筠表示，「海洋保育法」今年7月上路後，政府以「強化統合、資源挹注、公私協力」3箭齊發，今年2月以來透過ESG平台媒合逾20家企業投入鯨豚調查、水下聲學、珊瑚與海草復育、海龜AI辨識與海洋環境教育，讓保育與永續DNA進入企業文化。
尤其「淨海大聯盟」功不可沒，累積動員逾6千艘環保艦隊、5千名潛海戰將及45家淨海前哨站，深入水下清除廢棄漁網。
