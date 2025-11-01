第25號「海鷗」颱風生成 最新預測路徑、對台灣影響曝光

日本氣象廳發布，位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，今晚8時增強發展為今年第25號颱風「海鷗」（Kalmaegi）。路徑預測顯示，海鷗將通過菲律賓再往南海移動，對台灣沒有影響。

氣象署表示，今晚到下周一，受到東北季風影響，今晚到明天清晨可能有一波水氣通過台灣上空，北部地區會有不定時的局部短暫雨，中部地區零星短暫雨。下周一又有另外一波水氣接近，北部地區有一些零星雨。

氣象署表示，下周二東北季風稍微減弱，由於台灣北部海面和華南附近有低壓雲系通過，水氣還是增加，桃園以北和基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮都是有不定時局部短暫雨。台東地區、恆春半島、東南部地區也有一些不定時的零星短暫雨。這天水氣相對偏多一點。下周三另外一波東北季風增強，主要下雨區域還是在桃園以北、東半部地區。