最童趣的年度盛會 能源署帶領大小朋友攜手邁向2050淨零排放

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
經濟部能源署舉辦「114年度國民中小學節約能源創意七十二變-小劇場創作競賽暨頒獎活動」。圖／經濟部能源署
經濟部能源署舉辦「114年度國民中小學節約能源創意七十二變-小劇場創作競賽暨頒獎活動」。圖／經濟部能源署

經濟部能源署1日於臺北市立動物園舉辦年度盛會「114年度國民中小學節約能源創意七十二變-小劇場創作競賽暨頒獎活動」圓滿落幕。活動結合省電魔法創意、能源教育戲劇與親子同樂攤位，全國中小學熱情報名參與，由10隊決賽隊伍在舞台展現極具創意的節能觀點及精心排練的精彩演出，精彩舞台演出讓現場觀眾大飽眼福，能源署期盼藉此活動向更多民眾傳遞節能知識，共同邁向2050淨零之路。

從全國中小學中脫穎而出的10強隊伍帶來的節能魔法相當精彩，劇情結合新聞、AI、賣座電影甚至受到金鐘戲劇啟發，更有經典的童話故事改編及不同縣市鄉土文化的結合，讓學童們將創意發想的節能手法推廣給更多人，還結合台語Rap唱出夏日妙招「衫仔褲毋免穿遐濟，薄薄仔涼涼真好勢，濾網著愛捷捷洗，溫度設定26-28，搭配電風來共吹~」，並用精湛的演出告訴我們～冰箱放置８分滿效率最好、養成隨手關燈習慣、隨手關閉不使用電器電源、少搭電梯多爬樓梯…等都是我們在生活中省下一度電的節能魔法！更多精采活動剪影歡迎前往「能源教育資訊網」觀賞。

節能魔法Go～本次活動用魔法世界結合各種節能妙招，讓參與的大朋友小朋友回家都能施展節能魔法～除了可以減碳更可以省荷包，是最適合國際淨零轉型趨勢的魔法，政府近年也推出「深度節能推動計畫」持續提升能源使用效率，在住家方面，推動家電汰舊換新補助，鼓勵民眾將老舊家電更新為能效一級產品，讓生活更節能舒適。現場活動還有DIY節能魔法明信片讓節能知識隨行守護，更讓我們能把節能觀念通通帶回家~精心的內容讓參與家長都表示：「節能省電的觀念真的要從小就養成，我要趕快回家看看有沒有電器需要汰舊換新！」。

經濟部

中光電第3季 EPS 0.25元 看淡前景

