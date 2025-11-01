快訊

未取得研究對象同意 台師大前女足教練周台英博士學位遭撤銷

破萬支持者到場 高雄岡山造勢氣勢驚人…林岱樺一度淚崩吐11字

能否破冰？習高會雙方表情凝重 習近平「1成語開場」暗示中日關係

愛之光視障咖啡師站上國際舞台勇奪四金 讓世界看見台灣

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
愛之光視障咖啡師站上國際舞台勇奪四金，讓世界看見台灣之光。記者宋健生/攝影
愛之光視障咖啡師站上國際舞台勇奪四金，讓世界看見台灣之光。記者宋健生/攝影

台灣愛之光公益協會旗下「Flair 視障咖啡師」團隊，代表台灣前往韓國參加「2025韓國世界美食錦標賽」，勇奪四組金牌，成為史上首支由視障者組成、登上世界舞台並奪金的台灣代表隊，寫下台灣視障職人新紀錄，也讓世界看見台灣之光。1日在朝陽科技大學舉行返國記者會，接受各界祝福。

愛之光公益協會執行長顏平芳致詞時，眼中泛著淚光訴說比賽過程充滿挑戰，選手們在陌生的環境中克服了現場裝置的差異，他們在緊張的比賽中，準備了兩杯手沖咖啡和兩杯創意咖啡。

在規範的15分鐘內，選手們以精準手感完成兩杯手沖與兩杯創意咖啡、香氣瀰漫全場，四組視障咖啡師以味覺述說台灣故事-從南投小農的鳳梨果香、鹿港的懷舊麵茶，到台東的洛神花海與荔枝橙香韻律，將土地、人情與創意融入每一杯作品中。

評審們品飲後紛紛露出驚喜的神情，甚至主動要求留下一些咖啡豆「想再試試看」，讚嘆視障咖啡師沖出了極具層次的風味。

顏平芳說，這不僅是一場比賽，更是一場「共融與平等」的國際對話。協會希望讓全世界看見：視障者不只是被照顧的對象，他們同樣能以專業與熱情，創造出令人驚豔的作品。「這次四面金牌，不只是榮耀，更是對所有努力追夢者最深刻的鼓勵。」

顏平芳指出，自接獲參賽邀請以來，協會即邀請珈神國際證照學院院長王神寶，帶領教練團隊王显仁、陳幸彣兩位教練，針對八位選手洪新智、白博誌、林宸萱、林晉陞、黃帝瑋、廖億騏、李旻儒、鄧仔婷展開密集訓練，期間志工與夥伴也幾乎放棄假日，全力備戰。

從選豆、風味測試到舞台模擬，每一滴汗水都化為舞台上的光。回程途中，儘管班機延誤、漫長等待，當他們於凌晨兩點走出桃園機場，看見台中市工策會總幹事黃于珊手捧花束、舉牌接機的那一刻，全體的感動難以言喻。

愛之光公益協會感謝韓國主辦單位及台灣承辦方的全力協助，使這場跨越限制的創舉順利完成。也感謝過去一路支持愛之光視障培訓的朋友和教練，才能培育今日這群優秀的咖啡師。更感謝所有在出國比賽經費短缺拮据時，選擇相信、願意伸出援手的單位與朋友。

顏平芳特別感謝台中市工策會總幹事黃于珊、惠中扶輪社社長郭鳳玉、精湛建設董事長陳志聲、珈神國際證照學院院長王神寶、匯德地產及苗栗桐花扶輪社、百夫長旅行箱，以及背後出錢出力的朋友們，每一份支持都是這段旅程中最溫暖的光。

顏平芳強調，這不僅是台灣的勝利，更是對所有相信「夢想無限、光永不滅」對人的激勵。

視障者也許看不見這個世界，但他們用自己的專業與熱情，讓全世界感受到希望的光芒，這就是愛之光團隊所傳達的最深刻的力量。

愛之光視障咖啡師站上國際舞台勇奪四金，今日接受各界祝福。記者宋健生/攝影
愛之光視障咖啡師站上國際舞台勇奪四金，今日接受各界祝福。記者宋健生/攝影

咖啡 視障

延伸閱讀

視障選手展現生命樂章 瀚邦盃才藝賽綻放光芒

集結逾百家業者 台灣咖啡節雲林開幕吸引咖啡迷朝聖

林廷憶主演日劇「火星女王」合作菅田將暉 陳珊妮、宮澤理惠共演引話題

高雄咖啡節11月開喝！60家人氣品牌齊聚 冠軍職人現場登場

相關新聞

影／「白晝之夜」點亮不夜城 全聯這首洗腦歌讓大家都笑了

台北白晝之夜今年邁入10周年，超過60組藝術家與環境劇場、馬戲舞蹈等百場演出齊聚圓山，也特別打開舊兒童育樂中心及戰備管制...

「短命航線」才飛1年 花蓮、香港直航明年1月4日又停航

花蓮到韓國仁川直航班機這個月中將啟航，拓展國外市場，但去年12月重新啟動的花蓮香港直航班機卻驚傳停航。縣府觀光處證實，因...

6年來最大「超級滿月」這天登場 11月還有最亮萊蒙彗星、獅子座流星雨

11月天象精彩接力登場，台北市立天文館今天預告，11月5日將迎來6年來最大的超級滿月，另有今年最亮的萊蒙彗星、以每33年...

醫奉35／罹癌三次仍堅守鹿谷衛生所 胡錫鰹：不能讓鄉親沒醫師看病

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，獲個人奉獻獎的南投縣鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹，自民國82年以教育部公費生身分分發至偏鄉服務後...

醫奉35／曾蹲下聞傷口、吹氣球護病患 陳英和：視病猶親、以病為師

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，72歲的花蓮慈濟醫院名譽院長、骨科權威陳英和榮獲個人奉獻獎。他以半世紀行醫之路詮釋「醫者之...

流感疫苗已打431萬創紀錄 羅一鈞示警12月疫情再起

今年度公費流感及COVID-19疫苗，今天進入第2階段施打。疾管署長羅一鈞指出，今年流感疫苗首月已打431萬劑，創下首階...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。