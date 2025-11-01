愛之光視障咖啡師站上國際舞台勇奪四金 讓世界看見台灣

台灣愛之光公益協會旗下「Flair 視障咖啡師」團隊，代表台灣前往韓國參加「2025韓國世界美食錦標賽」，勇奪四組金牌，成為史上首支由視障者組成、登上世界舞台並奪金的台灣代表隊，寫下台灣視障職人新紀錄，也讓世界看見台灣之光。1日在朝陽科技大學舉行返國記者會，接受各界祝福。

愛之光公益協會執行長顏平芳致詞時，眼中泛著淚光訴說比賽過程充滿挑戰，選手們在陌生的環境中克服了現場裝置的差異，他們在緊張的比賽中，準備了兩杯手沖咖啡和兩杯創意咖啡。

在規範的15分鐘內，選手們以精準手感完成兩杯手沖與兩杯創意咖啡、香氣瀰漫全場，四組視障咖啡師以味覺述說台灣故事-從南投小農的鳳梨果香、鹿港的懷舊麵茶，到台東的洛神花海與荔枝橙香韻律，將土地、人情與創意融入每一杯作品中。

評審們品飲後紛紛露出驚喜的神情，甚至主動要求留下一些咖啡豆「想再試試看」，讚嘆視障咖啡師沖出了極具層次的風味。

顏平芳說，這不僅是一場比賽，更是一場「共融與平等」的國際對話。協會希望讓全世界看見：視障者不只是被照顧的對象，他們同樣能以專業與熱情，創造出令人驚豔的作品。「這次四面金牌，不只是榮耀，更是對所有努力追夢者最深刻的鼓勵。」

顏平芳指出，自接獲參賽邀請以來，協會即邀請珈神國際證照學院院長王神寶，帶領教練團隊王显仁、陳幸彣兩位教練，針對八位選手洪新智、白博誌、林宸萱、林晉陞、黃帝瑋、廖億騏、李旻儒、鄧仔婷展開密集訓練，期間志工與夥伴也幾乎放棄假日，全力備戰。

從選豆、風味測試到舞台模擬，每一滴汗水都化為舞台上的光。回程途中，儘管班機延誤、漫長等待，當他們於凌晨兩點走出桃園機場，看見台中市工策會總幹事黃于珊手捧花束、舉牌接機的那一刻，全體的感動難以言喻。

愛之光公益協會感謝韓國主辦單位及台灣承辦方的全力協助，使這場跨越限制的創舉順利完成。也感謝過去一路支持愛之光視障培訓的朋友和教練，才能培育今日這群優秀的咖啡師。更感謝所有在出國比賽經費短缺拮据時，選擇相信、願意伸出援手的單位與朋友。

顏平芳特別感謝台中市工策會總幹事黃于珊、惠中扶輪社社長郭鳳玉、精湛建設董事長陳志聲、珈神國際證照學院院長王神寶、匯德地產及苗栗桐花扶輪社、百夫長旅行箱，以及背後出錢出力的朋友們，每一份支持都是這段旅程中最溫暖的光。

顏平芳強調，這不僅是台灣的勝利，更是對所有相信「夢想無限、光永不滅」對人的激勵。

視障者也許看不見這個世界，但他們用自己的專業與熱情，讓全世界感受到希望的光芒，這就是愛之光團隊所傳達的最深刻的力量。