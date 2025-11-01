影／「白晝之夜」點亮不夜城 全聯這首洗腦歌讓大家都笑了

台北白晝之夜今年邁入10周年，超過60組藝術家與環境劇場、馬戲舞蹈等百場演出齊聚圓山，也特別打開舊兒童育樂中心及戰備管制空間「圓山坑道」，今天下午2時展開，人潮陸續湧現，入夜後，圓山猶如不夜城，大小朋友玩翻天。

今年最大亮點之一的大型聲光裝置「光電獸#45－請支援收音」，是由藝術家姚仲涵創作、全聯福利中心獨家贊助，蔣萬安等人以聲音點亮摩天輪，伴隨全聯福利熊主題曲改編版，掀起全場歡呼。此外，北市吉祥物「熊讚Bravo」和全聯吉祥物「福利熊」萌樣現身，吸引不少人拍照留念。

2025台北白晝之夜「Hi Story」晚間在圓山景觀公園舉行「Night Story Open」開幕儀式，蔣萬安、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、文化局長蔡詩萍、白晝之夜藝術總監黃彥穎與法國客座策展人Kitty Hartl等人共襄盛舉。

蔣萬安致詞表示，今年是台北白晝之夜十周年的里程碑，感謝法國在台協會一直以來協助，讓白晝之夜一年比一年精彩、盛大，謝謝藝術家及台灣合作夥伴的努力付出，才讓台北白晝之夜走過十年，十年有成。今天所在的舊兒童樂園，有他滿滿兒時的回憶，也透露將帶二寶、三寶來逛一逛。

蔣萬安感謝好朋友Kitty Hartl，他6月到法國巴黎，Kitty親自分享巴黎白晝之夜的理念、創作靈感來源，也帶他到巴黎年度盛會音樂節，深刻感受到藝術和文化如何讓一座城市偉大、凝聚一座城市的向心力。

龍燁說，謝謝蔣市長的信任，也謝謝他6月去法國繼續深化台北和巴黎的連結，因為他，台北變成了一個更多元、更國際化的城市。法國人只要來過台灣一次，就一定會再回來，因為法國人很愛台灣、喜歡跟台灣人合作，這就是為什麼Kitty Hartl又回來。明年6月巴黎也會有白晝之夜，希望會有更多台灣藝術家參與。

黃彥穎說，白晝之夜來自巴黎，北市府用10年時間創造出屬於自己的輪廓。它是一個日常的例外、讓大家從工作的生存狀態中回到生活的時刻，在這個十周年的夜裡，如果沒有故事，過去是很抽象的，而正因為我們擁有很多故事，所以懂得在尊重不同價值觀的過程中學會欣賞，白晝之夜就是這種愉快的夜晚。