第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮 石崇良：得主是台灣醫療的典範
第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，共頒發個人醫療奉獻獎十名、特殊貢獻獎一名、團體醫療奉獻獎一名、團體貢獻獎一名，醫奉獎今舉辦頒獎典禮，衛福部長石崇良致詞時表示，今天是醫奉獎得主及其家人們一起共享榮耀的日子，得獎者對台灣醫療貢獻，是典範要給予楷模。
醫療奉獻獎頒獎典禮由衛福部指導，立法院厚生會、聯合報、TVBS聯利媒體股份有限公司、中央廣播電台、國際厚生數位科技股份有限公司合辦。獲獎獎項分別為，個人醫療奉獻獎十名、特殊貢獻獎一名、團體醫療奉獻獎一名、團體貢獻獎一名，個人醫療奉獻獎得獎人分別為醫師林慈龍、陳明珠、胡錫鰹、賴力行、洪慶憲、陳英和、林知遠、牙醫師黃福傳、中醫師郭春吉、護理師吳雪紅。
特殊貢獻獎得獎人醫師林芳郁、團體醫療奉獻獎得獎團體為天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院社區醫學部、團體貢獻獎得獎團體為財團法人癌症希望基金會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言