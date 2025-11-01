第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮 石崇良：得主是台灣醫療的典範

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，共頒發個人醫療奉獻獎十名、特殊貢獻獎一名、團體醫療奉獻獎一名、團體貢獻獎一名，醫奉獎今舉辦頒獎典禮，衛福部長石崇良致詞時表示，今天是醫奉獎得主及其家人們一起共享榮耀的日子，得獎者對台灣醫療貢獻，是典範要給予楷模。

醫療奉獻獎頒獎典禮由衛福部指導，立法院厚生會、聯合報、TVBS聯利媒體股份有限公司、中央廣播電台、國際厚生數位科技股份有限公司合辦。獲獎獎項分別為，個人醫療奉獻獎十名、特殊貢獻獎一名、團體醫療奉獻獎一名、團體貢獻獎一名，個人醫療奉獻獎得獎人分別為醫師林慈龍、陳明珠、胡錫鰹、賴力行、洪慶憲、陳英和、林知遠、牙醫師黃福傳、中醫師郭春吉、護理師吳雪紅。