醫奉35／曾蹲下聞傷口、吹氣球護病患 陳英和：視病猶親、以病為師

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，72歲的花蓮慈濟醫院名譽院長、骨科權威陳英和榮獲個人奉獻獎。他以半世紀行醫之路詮釋「醫者之仁」，從醫以來始終秉持「視病猶親、以病為師」的信念，陪伴無數重症患者重新站起。

陳英和說，醫師一生都有一門功課「詮釋醫病關係」。病人把生命託付給醫師，醫師就要讓他們安心、感受到被尊重。他強調，「視病猶親」不只是口號，而是行動準則；而「以病為師」則提醒他，每一次手術、每一位病人，都是值得學習與感恩的對象。

行醫近40年，陳英和以「僵直性脊椎炎駝背矯正手術」享譽國際，這項技術被收錄於美國醫學教科書「骨科新知」第八版。他笑說「我收治過200多位僵直性脊椎炎病人，應該是全世界最多的。」許多原本無法抬頭挺胸的患者，經過他與團隊手術後，重獲挺立人生。

陳英和畢業於台大醫學系，民國75年在台大醫院完成骨科專科醫師訓練後，選擇離開都市、前往醫師稀少的花東地區，成為花蓮慈濟醫院開院首位報到醫師，近40年來，他從未離開這片土地。

除了醫術精湛，他對病人的細膩關懷更讓人動容。他蹲下身貼近病患的腳，用鼻子「聞」傷口是否感染；為讓截肢病人能舒服坐下，他吹了上百顆氣球，墊在病患身下保護植皮。曾有一名重度畸形患者，他親自穿上輔具、甚至下跪示範，耐心解說手術後的姿態與限制，「只要病人需要，我都願意這樣做。」

回顧行醫生涯，陳英和說，醫療奉獻獎是代表整個團隊領的，每一位同仁都有功勞。他感恩地說，這份榮耀讓他體會「一山還有一山高」，未來仍要持續精進醫術，服務更多病人。

專訪全文：https://health.udn.com/health/story/6001/9100075