快訊

綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

M1A2T臂章1字樣挨轟「國軍降格台軍」 軍方：凸顯專屬性

早上才在臉書發文…資深音樂人屠穎驚傳離世 齊豫演唱會緊急取消

聽新聞
0:00 / 0:00

醫奉35／曾蹲下聞傷口、吹氣球護病患 陳英和：視病猶親、以病為師

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮下午在台北舉行，個人醫療奉獻獎得獎者醫師陳英和接受訪問。記者林伯東／攝影
第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮下午在台北舉行，個人醫療奉獻獎得獎者醫師陳英和接受訪問。記者林伯東／攝影

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，72歲的花蓮慈濟醫院名譽院長、骨科權威陳英和榮獲個人奉獻獎。他以半世紀行醫之路詮釋「醫者之仁」，從醫以來始終秉持「視病猶親、以病為師」的信念，陪伴無數重症患者重新站起。

陳英和說，醫師一生都有一門功課「詮釋醫病關係」。病人把生命託付給醫師，醫師就要讓他們安心、感受到被尊重。他強調，「視病猶親」不只是口號，而是行動準則；而「以病為師」則提醒他，每一次手術、每一位病人，都是值得學習與感恩的對象。

行醫近40年，陳英和以「僵直性脊椎炎駝背矯正手術」享譽國際，這項技術被收錄於美國醫學教科書「骨科新知」第八版。他笑說「我收治過200多位僵直性脊椎炎病人，應該是全世界最多的。」許多原本無法抬頭挺胸的患者，經過他與團隊手術後，重獲挺立人生。

陳英和畢業於台大醫學系，民國75年在台大醫院完成骨科專科醫師訓練後，選擇離開都市、前往醫師稀少的花東地區，成為花蓮慈濟醫院開院首位報到醫師，近40年來，他從未離開這片土地。

除了醫術精湛，他對病人的細膩關懷更讓人動容。他蹲下身貼近病患的腳，用鼻子「聞」傷口是否感染；為讓截肢病人能舒服坐下，他吹了上百顆氣球，墊在病患身下保護植皮。曾有一名重度畸形患者，他親自穿上輔具、甚至下跪示範，耐心解說手術後的姿態與限制，「只要病人需要，我都願意這樣做。」

回顧行醫生涯，陳英和說，醫療奉獻獎是代表整個團隊領的，每一位同仁都有功勞。他感恩地說，這份榮耀讓他體會「一山還有一山高」，未來仍要持續精進醫術，服務更多病人。

專訪全文：https://health.udn.com/health/story/6001/9100075

第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮下午在台北舉行，個人醫療奉獻獎得獎者醫師陳英和（後排中）與親友一同合影。記者林伯東／攝影
第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮下午在台北舉行，個人醫療奉獻獎得獎者醫師陳英和（後排中）與親友一同合影。記者林伯東／攝影

病人 醫師 花蓮 慈濟

延伸閱讀

醫奉35／健保總額將破一兆…石崇良感謝醫奉獎得主奉獻 會讓給付更合理

NBA／雷霆威廉斯再動手術取出螺絲 10至14天後接受複查

醫療奉獻獎頒獎典禮明登場 莊人祥讚11位得主、2團體如北極星照亮醫界

支架比手術好？感染性主動脈瘤20年增3倍 長庚研究曝：手術長期存活佳

相關新聞

「短命航線」才飛1年 花蓮、香港直航明年1月4日又停航

花蓮到韓國仁川直航班機這個月中將啟航，拓展國外市場，但去年12月重新啟動的花蓮香港直航班機卻驚傳停航。縣府觀光處證實，因...

6年來最大「超級滿月」這天登場 11月還有最亮萊蒙彗星、獅子座流星雨

11月天象精彩接力登場，台北市立天文館今天預告，11月5日將迎來6年來最大的超級滿月，另有今年最亮的萊蒙彗星、以每33年...

醫奉35／賴力行罹癌不忘病人 十多年前一度退休又回上山巡迴部落看診

第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行獲得個人醫療奉獻獎，由厚生會董事長詹火生頒發獎...

醫奉35／罹癌三次仍堅守鹿谷衛生所 胡錫鰹：不能讓鄉親沒醫師看病

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，獲個人奉獻獎的南投縣鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹，自民國82年以教育部公費生身分分發至偏鄉服務後...

醫奉35／林芳郁獲特殊貢獻獎 林靜芸：他若能來會把獎項分給所有人

曾在國內推動到院前緊急救護，提升病人存活率，前台大醫院院長林芳郁多年前罹患失智，妻子林靜芸今年公布此訊息，引發各界討論。...

醫奉35／曾蹲下聞傷口、吹氣球護病患 陳英和：視病猶親、以病為師

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，72歲的花蓮慈濟醫院名譽院長、骨科權威陳英和榮獲個人奉獻獎。他以半世紀行醫之路詮釋「醫者之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。