醫奉35／罹癌三次仍堅守鹿谷衛生所 胡錫鰹：不能讓鄉親沒醫師看病

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，獲個人奉獻獎的南投縣鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹，自民國82年以教育部公費生身分分發至偏鄉服務後，一待就是30多年。12年來他相繼罹患肝癌、肺腺癌與淋巴癌三種癌症，卻始終堅守診間，因為全所只有他一位醫師，他說：「若我請長假，鄉親就沒人看病。」

胡錫鰹從未帶太太出國旅遊，他笑說自己也沒時間出去玩。主持人鄭凱云在典禮上特別代他向衛福部長石崇良喊話，希望衛生所能增聘醫師，讓胡錫鰹有機會休假。

鹿谷鄉地處山區、交通不便，衛生所長期僅有胡錫鰹一人駐守，從慢性病追蹤、外傷縫合、婦科檢查、裝避孕器，到農藥中毒、毒蛇咬傷、虎頭蜂螫等急症，他都得獨當一面；社區衛教與校園健康講座，也少不了他的身影。鹿谷鄉的地方居民說「胡醫師是為我們留在鹿谷的。」

胡錫鰹說，12年間接受過電療、化療與標靶治療，兩年前又從高處摔下造成三處骨折，他笑言「可能是老天要我體會人間疾苦」。支撐他不被病痛打倒的，是對病人的牽掛。偏鄉醫師難尋，長輩慢性病看診都看了幾10年，他不忍讓病人久候，他在治療期間，常趁下午到醫院做肝癌電燒，衛生所沒有一個人知道，隔天一早照常回診，「病人說他不舒服，我心裡也想著自己也不舒服。」

典禮上氣氛溫馨感人，胡錫鰹笑說「今天很像生前告別式。」他也向太太深情喊話「不管妳懂不懂我的心，我都一樣關心妳。」雖然沒機會帶她出國，但他說「我自己也沒出去。」太太哽咽表示，希望他健康快樂，「他對家庭、工作都全力以赴，是腳踏實地的人。」

胡錫鰹不僅守護鹿谷居民健康，還推動兩項全國首創計畫，派出巡迴車載送驗光師到社區，為65歲以上長者進行免散瞳眼底攝影，早期發現視力缺損；並至社區進行心房顫動篩檢，降低中風風險，彌補偏鄉醫療不足。

中央廣播電台董事長賴秀如表示，胡錫鰹原本只需服務6年，卻在鹿谷遇到愛情、一待30年。從外傷縫合到毒蛇咬傷都親手處理，921地震時更無償提供藥品給災民。他對土地、病患與家庭都傾注心力，即使三度罹癌仍不離開醫療崗位。距離退休只剩兩年，他仍說「我要繼續服務，把病人當家人。」

專訪全文：https://health.udn.com/health/story/6001/9090502