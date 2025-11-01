浩角翔起盼愛永續 力邀各界助失依兒生活

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
浩角翔起今日下午投身公益，現身於花博公園-花海廣場參與「家孩有我在」園遊會。記者簡永祥／攝影
浩角翔起今日下午投身公益，現身於花博公園-花海廣場參與「家孩有我在」園遊會。此次是兩人第四度響應慧榮科技與忠義基金會號召，力邀在場眾多科技人與各界家庭，節用即將普發一萬現金的預算，投入公益市集中所有義賣品項，此舉將能支持失依兒生活、教育與醫療所需。

浩子表示：「這是每年最浪漫的約定」，兩人這幾年都會不定期關心忠義失依兒、請孩子吃飯時候也會帶著自己孩子同行，他們也會開始蒐集發票或幫助別人。聽聞昨天有院童已找到收養家庭準備接返，他們很感動。

慧榮長期關注失依兒，期許弱勢孩子均能擁有更公平的生活、教育與醫療權益。為擴大永續社會影響力，並且讓企業夥伴更有感參與助養，已連續11年採取公益市集模式，匯聚其員工員眷、上下游與各界愛心廠商，以經費支持、捐物或設攤方式共創園遊會。當天到場購物即是幫忙，顯示「公益參與並不困難」，「失依兒需要長期穩定、貼近生活的支持」也是園遊會的重要意義。

愛心大使浩角翔起、慧榮科技總經理茍嘉章和忠義基金會執行長高敏足手持家庭造型的手拿看板，分別以其關注視角寫入幸福之「家」的重要關鍵詞。

浩子寫下「陪伴」並戲稱自己在家中的角色是「搞笑擔當」；阿翔則寫下「夢」，認為孩子有夢想就有希望，能朝著未來前進；苟嘉章寫下「愛」，認為父母與孩子因為愛的擁抱，是家庭關係永續的關鍵，高敏足則寫下「忠義」二字，承諾做失依兒一輩子的家人。

慧榮志工今日投身在花博公園-花海廣場，舉辦「家孩有我在」公益園遊會。記者簡永祥／攝影
