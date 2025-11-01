流感疫苗已打431萬創紀錄 羅一鈞示警12月疫情再起

今年度公費流感及COVID-19疫苗，今天進入第2階段施打。疾管署長羅一鈞指出，今年流感疫苗首月已打431萬劑，創下首階段接種量新高，且流感疫情可能在12月中下旬捲土重來。

衛生福利部疾病管制署今天於全聯福利中心舉辦114年度公費流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗記者會「左流右新 健康安心」，正式宣布進入第二階段施打，進一步開放50歲至64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗及COVID-19疫苗。

記者會上防疫大使謝祖武、曲艾玲雙雙挽袖接種疫苗。謝祖武更笑稱自己是「疫苗控」，雖然現在已經可以在線上查詢疫苗接種紀錄，但全家人記有COVID-19疫苗接種紀錄的「小黃卡」，都還是被他好好地收在保險箱中，「這是我的儀式感」。

今年流感疫苗打氣非常旺，羅一鈞說，到10月30日已接種431.7萬劑，創下史上第一階段接種量最高紀錄。為提供第二階段施打，已經緊急追加採購開口合約的20萬劑，配送各縣市，今天開始有230萬劑流感疫苗可以提供民眾接種。

羅一鈞提醒，秋冬氣溫下降，流感疫情可能在12月中到月底在次捲土重來，早點打疫苗可以早點把保護力建立好，以抵抗疫情威脅。COVID-19疫情則持續處於相對低點，目前疫苗打氣雖比去年、前年好不少，但也沒像流感疫苗這麼多；預計12月底COVID-19疫情可能再攀升，有可能再激發民眾接種意願，但仍建議及早接種。

至於今年流感疫苗是否有機會在開放全民接種，羅一鈞說，目前看起來沒有再開放公費全民接種的空間，11月底會再評估是否需要增購；COVID-19疫苗的庫存相當充足，沒有用罄疑慮。

不少民眾擔心兩針一起打會增加副作用，羅一鈞說明，根據國內外觀察，左流右新一起打，兩種都可以產生足夠的保護效果，也不會增加額外副作用，跟單獨打是相同的，因此民眾可以不用太擔心，會不會發燒或痠痛更嚴重。

根據疾管署統計，今年流感較往年提早在9月中下旬即進入流行期，近3週門急診就診人次下降，但仍處於流行期。COVID-19疫情則持續處於相對低點。