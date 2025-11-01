「短命航線」才飛1年 花蓮、香港直航明年1月4日又停航

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮到韓國仁川直航班機這個月中將啟航，拓展國外市場，但去年12月重新啟動的花蓮香港直航班機卻驚傳停航。縣府觀光處證實，因業者上半年虧損，啟動營運檢討，決定明年1月4日停航，縣府仍會持續洽談更多國際航點。

「花香線」由香港快運營運，去年12月12日啟動包機直航後，每周四航班，載客率不差，每班180個座位平均搭乘率約6成，遇到花蓮有連假或大型活動、賽事後，搭乘率提高到8、9成，如上月24日到26日舉辦花蓮太平洋國際龍舟節，就有不少人搭乘。

近日傳出明年機票訂不到，「花香線」將停航，旅客大嘆可惜。花蓮市賴先生說，本來已在上網看機票，想明年初到香港走走，沒想到突然傳出停航消息。

觀光處今天表示，香港快運集團近期盤點上半年虧損約5億港元，啟動整體營運檢討，包括「花香線」在內的10條航線，被列為優先檢視與改善對象。香港快運原定這個月24日停航，縣府獲悉後赴香港溝通協商，提出包含補貼機制、每周四天改成三天等新的合作方向，也提出行銷推廣作法，香港快運於是開放本月24日的航班網路訂票。

觀光處表示，但昨天香港快運集團總部所屬國泰集團開過內部評估會議後，認為香港民眾對地震及天災仍有疑慮，影響搭乘意願，整體營運績效很難評估及期待，決定明年1月4日正式停航，後續視市場情形再評估復航可能。

花蓮縣府表示，對於花香線停航非常遺憾，香港航線為連結中國大陸及東南亞地區的重要轉運通道，會持續尋求與其他航空公司合作的機會，本月13日韓國仁川到花蓮的定期航班將啟動，未來也會持續推動包括日本、馬來西亞等航線。

