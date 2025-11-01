市舊衣回收箱年賺2千萬 還隱藏「關鍵數據」減碳排、救地球

北市社福團體去年舊衣回收3161噸舊衣，創造2166萬元的收益，每回收1件衣服可減少約4.2公斤的碳排放量，回收1件T恤能省下約2500公升水量。環保局今宣布，新一期3年許可期限今起至2028年10月31日，共核准49家、1337個舊衣回收箱。

舊衣回收箱設置者需為社會局核准立案、符合人民團體法或經全國身心障礙福利服務機構評鑑為乙等含以上者，可在公有土地或非公有土地而供公眾通行的都市計畫道路範圍內設置，經環保局審查通過得營運，每家分別可設置18至40個不等，許可營運期為3年。

環保局表示，社福團體可透過將收受的舊衣，以回收再利用的方式增加營收，幫助許多身心障礙的朋友，去年回收3161噸舊衣，創造2166萬元的收益，平均每家社福團體得到約45萬元收入所得；每回收1件衣服可減少約4.2公斤的碳排放量，回收1件T恤能省下約2500公升水量。

最新一期今年至2028年社福團體從事舊衣回收再利用的許可業務今起正式實施，環保局核准49家社福團體，在北市道路上可設置的舊衣回收箱計有1337個，較上期多1家社福團體、可設置回收箱數量多18個。民眾如欲查詢最新的舊衣回收箱位置，可至環保局官網、台北通App或撥打1999。

環保局說，新一期舊衣回收業務上路後，北市回收箱將重新油漆及張貼新版貼紙，外觀設計特別導入聯合國永續發展目標（SDG）第12項「責任消費與生產」及第13項「氣候行動」的理念，呼應北市邁向2050淨零碳排放的政策方向。