快訊

怒轟粿粿慣性說謊！范姜彥豐再發聲明回擊 心碎喊毀了我們這個家

豬隻禁運禁宰7日可望解禁？ 陳駿季：下周是關鍵時刻、周一公布疫調

APEC官方畫面曝光 台灣領袖代表親揭「與習近平0互動」原因

聽新聞
0:00 / 0:00

市舊衣回收箱年賺2千萬 還隱藏「關鍵數據」減碳排、救地球

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市社福團體在轄內道路設置舊衣回收箱，去年舊衣回收3161噸舊衣，創造2166萬元的收益。記者林佳彣／攝影
北市社福團體在轄內道路設置舊衣回收箱，去年舊衣回收3161噸舊衣，創造2166萬元的收益。記者林佳彣／攝影

北市社福團體去年舊衣回收3161噸舊衣，創造2166萬元的收益，每回收1件衣服可減少約4.2公斤的碳排放量，回收1件T恤能省下約2500公升水量。環保局今宣布，新一期3年許可期限今起至2028年10月31日，共核准49家、1337個舊衣回收箱。

舊衣回收箱設置者需為社會局核准立案、符合人民團體法或經全國身心障礙福利服務機構評鑑為乙等含以上者，可在公有土地或非公有土地而供公眾通行的都市計畫道路範圍內設置，經環保局審查通過得營運，每家分別可設置18至40個不等，許可營運期為3年。

環保局表示，社福團體可透過將收受的舊衣，以回收再利用的方式增加營收，幫助許多身心障礙的朋友，去年回收3161噸舊衣，創造2166萬元的收益，平均每家社福團體得到約45萬元收入所得；每回收1件衣服可減少約4.2公斤的碳排放量，回收1件T恤能省下約2500公升水量。

最新一期今年至2028年社福團體從事舊衣回收再利用的許可業務今起正式實施，環保局核准49家社福團體，在北市道路上可設置的舊衣回收箱計有1337個，較上期多1家社福團體、可設置回收箱數量多18個。民眾如欲查詢最新的舊衣回收箱位置，可至環保局官網、台北通App或撥打1999。

環保局說，新一期舊衣回收業務上路後，北市回收箱將重新油漆及張貼新版貼紙，外觀設計特別導入聯合國永續發展目標（SDG）第12項「責任消費與生產」及第13項「氣候行動」的理念，呼應北市邁向2050淨零碳排放的政策方向。

環保局 社福 碳排放

延伸閱讀

疑持空氣槍？男朝福德國小校園射擊 遭北市警帶回偵辦

台中環保局再爆貪汙！檢方多波行動傳19人...1清潔隊員遭聲押

高市道路燒紙錢惹議...網怒嗆「還有王法？」 警環都開罰

北市「好孕」專車叫車憑好運？準媽媽黃瀞瑩：搭到快吐了

相關新聞

「短命航線」才飛1年 花蓮、香港直航明年1月4日又停航

花蓮到韓國仁川直航班機這個月中將啟航，拓展國外市場，但去年12月重新啟動的花蓮香港直航班機卻驚傳停航。縣府觀光處證實，因...

6年來最大「超級滿月」這天登場 11月還有最亮萊蒙彗星、獅子座流星雨

11月天象精彩接力登場，台北市立天文館今天預告，11月5日將迎來6年來最大的超級滿月，另有今年最亮的萊蒙彗星、以每33年...

醫奉35／賴力行罹癌不忘病人 十多年前一度退休又回上山巡迴部落看診

第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行獲得個人醫療奉獻獎，由厚生會董事長詹火生頒發獎...

醫奉35／林芳郁獲特殊貢獻獎 林靜芸：他若能來會把獎項分給所有人

曾在國內推動到院前緊急救護，提升病人存活率，前台大醫院院長林芳郁多年前罹患失智，妻子林靜芸今年公布此訊息，引發各界討論。...

市舊衣回收箱年賺2千萬 還隱藏「關鍵數據」減碳排、救地球

北市社福團體去年舊衣回收3161噸舊衣，創造2166萬元的收益，每回收1件衣服可減少約4.2公斤的碳排放量，回收1件T恤...

醫奉35／玉里模式讓精神病人走入社區 林知遠：比起奉獻我收穫良多

去機構化是國際精神醫療目標，曾任花蓮玉里榮院院長，精神科醫師林知遠在玉里榮院打造「玉里模式」，讓狀態最差的精神障礙者，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。