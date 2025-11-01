醫奉35／玉里模式讓精神病人走入社區 林知遠：比起奉獻我收穫良多

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
去機構化是國際精神醫療目標，曾任花蓮玉里榮院院長，精神科醫師林知遠在玉里榮院打造「玉里模式」，讓狀態最差的精神障礙者，經過復健，走入社區工作，甚至能存錢寄回家，獲各國肯定，派員來台學習。記者林琮恩／攝影

去機構化是國際精神醫療目標，曾任花蓮玉里榮院院長，精神科醫師林知遠在玉里榮院打造「玉里模式」，讓狀態最差的精神障礙者，經過復健，走入社區工作，甚至能存錢寄回家，獲各國肯定，派員來台學習。林知遠今獲得個人醫療奉獻獎，他表示，看著精神障礙者融入社會，讓他深感自己所做並非奉獻，「而是病人讓我收穫最多。」

林知遠說，初到花蓮縣玉里鎮，發現當地獨特人文風貌，對玉里榮院收治，來自全台各地的精神障礙者，居民普遍態度接受、包容，因此決定嘗試玉里模式，讓精障者「走出醫院、進入社區」，一做就是30年。看到曾被約束、五花大綁的精神病人，在社區走動、上班，院內同仁還嚇了一跳，「在玉里鎮沒有精神疾病汙名化的問題。」盼藉由實際行動，作為對從業人員的教育。

被送到玉里榮院的精神障礙者，普遍病況嚴重，有些人罹病2、30年，頻繁出入醫院。林知遠表示，這些精障者「起點差」，但經過多年復健後，可回到社會上班、存錢，還向他告知，寄了第一筆錢回家、或拿錢回家請家人吃飯，這讓他非常感動，玉里模式是全球精神醫療界效法對象，也是台灣隱形冠軍，比起說「奉獻」，不如說他在病人身上收穫很多。

頒獎人、考試院前院長黃榮村表示，林知遠醫師是精神科醫師，也是道地的台北人，但過去30多年來，他將白袍事業奉獻給玉里，為玉里模式推手，讓醫院不再是精神障礙者的「終點站」，而是「轉院站」，讓病友走出高牆，在玉里鎮上與普通人共同生活、工作，「他用愛為病友點亮歸途，成就典範。」

林知遠在台北榮總接受精神專科醫師訓練，1989年支援玉里榮民醫院，對這裡住有全台灣最多重症精神病人卻缺乏專科醫師，心裡隱隱有股聲音「我好像可以在這裡做點事」。當時才27歲的他，沒想到這一年竟成為醫師生涯的轉捩點。1994年他再度奉派來到後山，這次決定留下來推動改變精神病人命運的夢想。

林知遠打造的「玉里模式」，讓無數精神病友看到希望，近年成為日本、泰國、印尼、越南、柬埔寨等國家心理衛生培訓人員爭相參訪學習的典範。林知遠認為，因為社會、人文等諸多條件不同，玉里分院模式無法複製，但原則可以運用。

林知遠說，他的興趣是做真正能幫病人好起來的事。63歲的他在玉里一待30年，他很感謝家人支持並願意搬來花蓮，更因為他發現玉里分院能幫助病人「走出去」，認為這是很值得做的事情，尤其收到病人一句感謝，或看到病人一點一點變得更穩定，每份小感動都是讓他可以繼續做下去的動力。

