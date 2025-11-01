快訊

醫奉35／吳雪紅用笑容來鼓勵病人 病人的信任是她最大的成就感

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，三軍總醫院護理部手術室護理長吳雪紅獲得個人醫療奉獻獎，吳雪紅的先生、三總眼科醫師戴明正與團隊上台獻花。記者魏忻忻／攝影
第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，三軍總醫院護理部手術室護理長吳雪紅獲得個人醫療奉獻獎，由護理師公會全聯理事長陳麗琴頒獎。從事護理工作34年的吳雪紅是滿臉笑容，她說病人生病已經非常痛苦，不應該苦著一張臉讓病人不開心；吳雪紅更盡力研發讓患者比較方便的裝置，病人的信任是她最大的成就感。

吳雪紅是本屆醫護奉獻獎主中唯一的護理師，陳麗琴頒獎時表示，身為醫療奉獻獎的得主與頒獎人，被醫療奉獻獎得主的事蹟深深感動。如今醫療現場缺工，期盼以人為本，讓更多人投入這條道路，讓護理價值被看見，有更多人願意投入護理職場的行列。

吳雪紅的先生是三總的眼科主治醫師戴明正，兩人都是醫護人員，她在SARS時曾和先生討論，萬一兩人都被隔離，要怎麼照顧孩子？但兩人都沒有退縮。

吳雪紅也也致力照顧裝置的研發，她說，過去聽到「護理是一門科學」，她以前不了解，照顧患者之後，從工作中尋求幫病人解決問題的方法，例如利用「背心」裝置頭頸癌患者頸部的引流管，這背心上頭縫著許多口袋，口袋裡可以裝著引流瓶，解決病人引流對太多太重的困擾。因為非常實用，現在成為護理師床重要的工具。 

吳雪紅投身護理工作逾34年，曾至金門前線服務，在三總任職期間，投入手術室護理，多次參與急重災難與器官移植任務。三總自1986年開創第一例器官移植，吳雪紅積極參與器官移植手術的護理，陸續取得各項移植護理相關資格。投入手術室護理，是術後照護的重要角色，截至2023年，安排手術室協助三總完成250例心臟移植，並指導病人適應「新器官」。

在手術室工作多年，吳雪紅深刻了解病人的無助，曾有一對進行活體肝臟移植的父子，看上去非常緊張，她上前輕聲問候、解說流程並陪伴進入手術室。兒子在出院前特地向她道聲感謝：「妳的關心就像救命的浮木。」她體會原來護理人員有這種強大力量，提供病人治療與康復過程中不可或缺的心理支持，病人一句謝謝、家屬一個微笑，都是莫大的鼓勵。

第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，三軍總醫院護理部手術室護理長吳雪紅獲得個人醫療奉獻獎，由護理師公會全聯理事長陳麗琴頒獎。記者魏忻忻／攝影
