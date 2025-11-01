快訊

怒轟粿粿慣性說謊！范姜彥豐再發聲明回擊 心碎喊毀了我們這個家

豬隻禁運禁宰7日可望解禁？ 陳駿季：下周是關鍵時刻、周一公布疫調

APEC官方畫面曝光 台灣領袖代表親揭「與習近平0互動」原因

聽新聞
0:00 / 0:00

6年來最大「超級滿月」這天登場 11月還有最亮萊蒙彗星、獅子座流星雨

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
最大滿月與台北101。圖／台北市立天文館提供、吳昆臻攝影
最大滿月與台北101。圖／台北市立天文館提供、吳昆臻攝影

11月天象精彩接力登場，台北市立天文館今天預告，11月5日將迎來6年來最大的超級滿月，另有今年最亮的萊蒙彗星、以每33年周期性出現流星暴著稱的獅子座流星雨

天文館表示，11月5日適逢滿月，月球運行至近地點附近，當晚9時19分達到「望」的位置，距離地球35萬6978公里，視直徑達0.57度，是今年最大滿月，比4月時的最小滿月大了約16.6%，相當於50元與10元硬幣大小的差別，亮度也高出約36%，巨大滿月與地面景觀往往構成令人驚嘆的美景，值得觀賞。

當天晚間7時至8時，天文館將在國父紀念館前廣場舉辦「最大滿月快閃」活動，邀請民眾共賞這次近6年來的最大超級滿月。

不只最大滿月，天文館提及今年最亮的萊蒙彗星，估計於10月21日過近地點至11月8日過近日點間亮度最高，10月30日最亮，可達4等左右，用雙筒望遠鏡甚至肉眼即可觀賞，在此前後一周為最佳觀賞期，民眾可把握日落後至晚間7時前的這段時間，在西方低空嘗試搜尋這顆年度最亮彗星的身影。

獅子座流星雨以每33年周期性出現流星暴著稱，天文館預告今年極大期在11月17日，雖然不會出現流星暴，但每小時天頂數（ZHR）仍有約10顆，流星特徵為速度極快、常留下明亮的尾痕。

天文館指出，當晚輻射點於晚間11時30分升起，之後流星逐漸增多，在殘月的微弱月光下，只要找個視野開闊、光害少的地方，即可輕鬆以肉眼欣賞這場冬季流星雨。

今年最亮彗星萊蒙彗星，由彗星觀測者Cipolat Bares Alessandror於10月13日拍攝。圖／台北市立天文館提供
今年最亮彗星萊蒙彗星，由彗星觀測者Cipolat Bares Alessandror於10月13日拍攝。圖／台北市立天文館提供

獅子座流星雨 天文館 彗星

延伸閱讀

北市天文館盤點11月天象 6年來最大滿月5日登場

適應力超強！3星座到哪都發光...雙子賺大錢、他魅力難擋

五星座會手撕出軌伴侶！處女座周揚青冷靜蒐證、獅子座范姜「為尊嚴而戰」

明知故犯「這些星座」戀愛毫無底線…粿粿、王子星座都上榜

相關新聞

「短命航線」才飛1年 花蓮、香港直航明年1月4日又停航

花蓮到韓國仁川直航班機這個月中將啟航，拓展國外市場，但去年12月重新啟動的花蓮香港直航班機卻驚傳停航。縣府觀光處證實，因...

6年來最大「超級滿月」這天登場 11月還有最亮萊蒙彗星、獅子座流星雨

11月天象精彩接力登場，台北市立天文館今天預告，11月5日將迎來6年來最大的超級滿月，另有今年最亮的萊蒙彗星、以每33年...

醫奉35／賴力行罹癌不忘病人 十多年前一度退休又回上山巡迴部落看診

第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行獲得個人醫療奉獻獎，由厚生會董事長詹火生頒發獎...

醫奉35／林芳郁獲特殊貢獻獎 林靜芸：他若能來會把獎項分給所有人

曾在國內推動到院前緊急救護，提升病人存活率，前台大醫院院長林芳郁多年前罹患失智，妻子林靜芸今年公布此訊息，引發各界討論。...

市舊衣回收箱年賺2千萬 還隱藏「關鍵數據」減碳排、救地球

北市社福團體去年舊衣回收3161噸舊衣，創造2166萬元的收益，每回收1件衣服可減少約4.2公斤的碳排放量，回收1件T恤...

醫奉35／玉里模式讓精神病人走入社區 林知遠：比起奉獻我收穫良多

去機構化是國際精神醫療目標，曾任花蓮玉里榮院院長，精神科醫師林知遠在玉里榮院打造「玉里模式」，讓狀態最差的精神障礙者，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。