6年來最大「超級滿月」這天登場 11月還有最亮萊蒙彗星、獅子座流星雨

11月天象精彩接力登場，台北市立天文館今天預告，11月5日將迎來6年來最大的超級滿月，另有今年最亮的萊蒙彗星、以每33年周期性出現流星暴著稱的獅子座流星雨。

天文館表示，11月5日適逢滿月，月球運行至近地點附近，當晚9時19分達到「望」的位置，距離地球35萬6978公里，視直徑達0.57度，是今年最大滿月，比4月時的最小滿月大了約16.6%，相當於50元與10元硬幣大小的差別，亮度也高出約36%，巨大滿月與地面景觀往往構成令人驚嘆的美景，值得觀賞。

當天晚間7時至8時，天文館將在國父紀念館前廣場舉辦「最大滿月快閃」活動，邀請民眾共賞這次近6年來的最大超級滿月。

不只最大滿月，天文館提及今年最亮的萊蒙彗星，估計於10月21日過近地點至11月8日過近日點間亮度最高，10月30日最亮，可達4等左右，用雙筒望遠鏡甚至肉眼即可觀賞，在此前後一周為最佳觀賞期，民眾可把握日落後至晚間7時前的這段時間，在西方低空嘗試搜尋這顆年度最亮彗星的身影。

獅子座流星雨以每33年周期性出現流星暴著稱，天文館預告今年極大期在11月17日，雖然不會出現流星暴，但每小時天頂數（ZHR）仍有約10顆，流星特徵為速度極快、常留下明亮的尾痕。