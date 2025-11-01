醫奉35／一人之力顧屏北小兒 「國寶級醫師」洪慶憲：2公子將繼承衣缽

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮下午在台北舉行，個人醫療奉獻獎醫師洪慶憲（右）與聯合報社長游美月（左）一同合影。記者林伯東／攝影
第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，獲個人奉獻獎的屏東基督教醫院小兒外科主任洪慶憲，36歲到屏東基督教醫院執業時，是屏北地區唯一的小兒外科醫師，27年匆匆過去，憑一人之力照顧屏北小兒，許多人稱他為「國寶級醫師」。洪慶憲受訪表示，他2個公子也將繼承他的衣缽，他也告訴2個兒子「當醫師很辛苦，要照顧好自己跟病人，且要解決病人的痛苦」。

剛到屏東基督教醫院小兒外科獨撐大局時，洪慶憲幾乎天天值班，曾經一個月動刀多達5、60台，寒暑假更達7、80台。為了能盡快抵達醫院，他和妻子商量，將房子買在屏基附近，騎機車2分鐘、走路約12分鐘即到。醫院一通電話，無論他在哪裡都能迅速趕回。

洪慶憲第一年到屏基，盲腸炎的急診刀就開了100台。因為太忙，母親又生病，洪慶憲的健康出現耳鳴警訊。他曾萌生退意。洪慶憲說，常常跟小孩吃飯，卻接到急診電話，只好先將小孩、太太帶到餐廳，若沒有什麼問題，就再回來吃飯，若需要開刀就會叫開刀房趕緊準備，當時也碰到媽媽生病曾萌生退意，但在院長慰留下，且也覺得醫院需要他，因此就繼續留下。

累積至今已為病童手術近5200人次。被問及難忘的事，洪慶憲表示，過去曾經幫一位7歲的小孩開刀就命，27年來逢年過節持續收到他們所送的禮物，對方現在已34歲，且結婚並生下一男一女，相當難能可貴。

洪慶憲的2個公子也將繼承他的衣缽，他也告訴2個兒子「當醫師很辛苦，要照顧好自己跟病人，且要解決病人的痛苦」。

游美月說，根據台灣小兒外科醫學院統計，僅有73位活躍於臨床上，洪慶憲便是其中之一，他像便利商店待命，隨傳隨到，因為他曾說過小孩病程快不能等，堪稱小兒外科國寶。

聯合報社長游美月表示，醫奉獎起心動念是在還沒有健保的年代，厚生會創辦人黃明和升起了北極星並設定出了醫療期待及期盼，希望給予更精神支持及感謝，經過35年重新看待這個獎項，仍是感動及流淚。

游美月說，健保邁向30年，衛福部長石崇良也說要全新改變，社會經過30年來，不僅醫療產業成長更廣大，且服務更深化，健保可說是台灣另一個護國神山。不過醫療產業及人才遇到瓶頸，不這些醫事人員過對於投入愛心卻未有疏漏。

游美月表示，35年的第一顆北極星升起，至現在已有一群北極星照耀不同角落並照顧各個領域，聯合報榮幸35年前能投入獎項，這樣美麗動人行動會一直走下去。

第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮下午在台北舉行，個人醫療奉獻獎醫師洪慶憲（中）與親友一同合影。記者林伯東／攝影
