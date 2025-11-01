快訊

怒轟粿粿慣性說謊！范姜彥豐再發聲明回擊 心碎喊毀了我們這個家

豬隻禁運禁宰7日可望解禁？ 陳駿季：下周是關鍵時刻、周一公布疫調

APEC官方畫面曝光 台灣領袖代表親揭「與習近平0互動」原因

聽新聞
0:00 / 0:00

醫奉35／賴力行罹癌不忘病人 十多年前一度退休又回上山巡迴部落看診

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行獲得個人醫療奉獻獎，賴力行的兩個孫子上台獻花，兩個小朋友跟阿公說，「阿公好棒」、「阿公長命百歲」，童言童語滿是對罹癌阿公的不捨，賴力行即使罹癌也沒有忘記他一直關心的病人。記者魏忻忻／攝影
第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行獲得個人醫療奉獻獎，賴力行的兩個孫子上台獻花，兩個小朋友跟阿公說，「阿公好棒」、「阿公長命百歲」，童言童語滿是對罹癌阿公的不捨，賴力行即使罹癌也沒有忘記他一直關心的病人。記者魏忻忻／攝影

第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行獲得個人醫療奉獻獎，由厚生會董事長詹火生頒發獎項。埔里基督教醫院團隊和賴力行的兩個孫子上台獻花，兩個小朋友跟阿公說，「阿公好棒」、「阿公長命百歲」，童言童語滿是對罹癌阿公的不捨，賴力行即使罹癌也沒有忘記他一直關心的病人

賴力行人如其名，凡有助於山地醫療的事，他都身體力行。他長達44年的行醫歷程，服務過六個單位，走遍南投縣各個原住民部落，致力提升部落的醫療服務品質。賴力行不但高齡仍在第一線，而且是癌症病人。2021年發現罹患第一期肺腺癌。

賴力行的父親是保健員，母親是原住民，他從小看到父親在部落，防治虐蚊，照顧自殺的居民，這對他行醫產生很大的影響。說起父親，賴力行說行醫受到爸爸影響很大，爸爸是他心中最偉大的人。

72歲的賴力行，其實十多年前就退休了，他已經找好一塊地，準備務農，度過餘生。可是埔基找不到像賴力行這樣願意每星期固定上山巡迴原住民部落診治的合適人選， 於是他留下來一年又一年。

他於2004年加入埔基山地醫療團隊，擔任主任至今21年，在仁愛鄉建置24小時的緊急醫療照護，也增加偏遠地區的巡迴醫療，每村每周至少有二次。

賴力行發掘山地部落的需求。譬如小學生9成有蛀牙，他便引進全台第一部牙科巡迴車，開進國小校園診治；居民因務農普遍有關節慢性疼痛及病變，他便設置復健科和治療師；許多孩子身心發展遲緩，他找來小兒科、神經科醫師、語言治療師、心理治療師，推動早期療育。

賴力行走遍全南投縣各山地部落，以愛心和恆心，將一生奉獻給原鄉。他熟悉每一個病人，仁愛鄉也沒有一個人不認識他。他擔任藥劑師的長子受父親感召，從都市返鄉開設藥局，為行動不便的長者上山送藥。

賴力行2021年發現罹患第一期肺腺癌後，動了手術，目前還在接受放射線治療中。2021年動手術時，術前他在病房內看見彩虹，對應部落「彩虹橋」的神話，以為是祖靈召喚。沒想到，彩虹其實是祝福，讓他更堅定意志回到崗位。

編輯推薦

第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行獲得個人醫療奉獻獎，由厚生會董事長詹火生頒發獎項。記者魏忻忻／攝影
第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行獲得個人醫療奉獻獎，由厚生會董事長詹火生頒發獎項。記者魏忻忻／攝影
第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行獲得個人醫療奉獻獎，埔里基督教醫院團隊和賴力行的兩個孫子上台獻花。記者魏忻忻／攝影
第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行獲得個人醫療奉獻獎，埔里基督教醫院團隊和賴力行的兩個孫子上台獻花。記者魏忻忻／攝影

南投縣 病人 治療師

延伸閱讀

醫奉35／二代霧社服務77年 林慈龍：只要還有力氣，我就會繼續守在山上

欠債千萬又罹癌失明！秦楊嘆：後事都交代好了

坣娜、顏正國都因肺腺癌病逝 蘇一峰曝最佳檢查方式

大陸22歲女醫學生遭前男友掐死藏床底 罹癌母哭訴：本想看女兒穿婚紗

相關新聞

「短命航線」才飛1年 花蓮、香港直航明年1月4日又停航

花蓮到韓國仁川直航班機這個月中將啟航，拓展國外市場，但去年12月重新啟動的花蓮香港直航班機卻驚傳停航。縣府觀光處證實，因...

6年來最大「超級滿月」這天登場 11月還有最亮萊蒙彗星、獅子座流星雨

11月天象精彩接力登場，台北市立天文館今天預告，11月5日將迎來6年來最大的超級滿月，另有今年最亮的萊蒙彗星、以每33年...

醫奉35／賴力行罹癌不忘病人 十多年前一度退休又回上山巡迴部落看診

第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行獲得個人醫療奉獻獎，由厚生會董事長詹火生頒發獎...

醫奉35／林芳郁獲特殊貢獻獎 林靜芸：他若能來會把獎項分給所有人

曾在國內推動到院前緊急救護，提升病人存活率，前台大醫院院長林芳郁多年前罹患失智，妻子林靜芸今年公布此訊息，引發各界討論。...

市舊衣回收箱年賺2千萬 還隱藏「關鍵數據」減碳排、救地球

北市社福團體去年舊衣回收3161噸舊衣，創造2166萬元的收益，每回收1件衣服可減少約4.2公斤的碳排放量，回收1件T恤...

醫奉35／玉里模式讓精神病人走入社區 林知遠：比起奉獻我收穫良多

去機構化是國際精神醫療目標，曾任花蓮玉里榮院院長，精神科醫師林知遠在玉里榮院打造「玉里模式」，讓狀態最差的精神障礙者，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。