醫奉35／賴力行罹癌不忘病人 十多年前一度退休又回上山巡迴部落看診

第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行獲得個人醫療奉獻獎，由厚生會董事長詹火生頒發獎項。埔里基督教醫院團隊和賴力行的兩個孫子上台獻花，兩個小朋友跟阿公說，「阿公好棒」、「阿公長命百歲」，童言童語滿是對罹癌阿公的不捨，賴力行即使罹癌也沒有忘記他一直關心的病人。

賴力行人如其名，凡有助於山地醫療的事，他都身體力行。他長達44年的行醫歷程，服務過六個單位，走遍南投縣各個原住民部落，致力提升部落的醫療服務品質。賴力行不但高齡仍在第一線，而且是癌症病人。2021年發現罹患第一期肺腺癌。

賴力行的父親是保健員，母親是原住民，他從小看到父親在部落，防治虐蚊，照顧自殺的居民，這對他行醫產生很大的影響。說起父親，賴力行說行醫受到爸爸影響很大，爸爸是他心中最偉大的人。

72歲的賴力行，其實十多年前就退休了，他已經找好一塊地，準備務農，度過餘生。可是埔基找不到像賴力行這樣願意每星期固定上山巡迴原住民部落診治的合適人選， 於是他留下來一年又一年。

他於2004年加入埔基山地醫療團隊，擔任主任至今21年，在仁愛鄉建置24小時的緊急醫療照護，也增加偏遠地區的巡迴醫療，每村每周至少有二次。

賴力行發掘山地部落的需求。譬如小學生9成有蛀牙，他便引進全台第一部牙科巡迴車，開進國小校園診治；居民因務農普遍有關節慢性疼痛及病變，他便設置復健科和治療師；許多孩子身心發展遲緩，他找來小兒科、神經科醫師、語言治療師、心理治療師，推動早期療育。

賴力行走遍全南投縣各山地部落，以愛心和恆心，將一生奉獻給原鄉。他熟悉每一個病人，仁愛鄉也沒有一個人不認識他。他擔任藥劑師的長子受父親感召，從都市返鄉開設藥局，為行動不便的長者上山送藥。

賴力行2021年發現罹患第一期肺腺癌後，動了手術，目前還在接受放射線治療中。2021年動手術時，術前他在病房內看見彩虹，對應部落「彩虹橋」的神話，以為是祖靈召喚。沒想到，彩虹其實是祝福，讓他更堅定意志回到崗位。