醫奉35／穿梭「醫療邊陲」 黃福傳：獲獎是人生末段最大漣漪

「獲得醫療奉獻獎，在人生70年末段，起了最大漣漪，能獲得肯定，對牙醫界而言，也非常難得。」牙醫師黃福傳說。他20多年來奔波屏東、台東地區從事偏鄉牙醫工作，不僅走入校園，也深入身心障礙者養護院，也擔任牙醫師全聯會醫缺召集人，改善偏鄉醫療人力缺乏難題，今天獲得個人醫療奉獻獎。

黃福傳表示，微笑不僅是面對來看牙的小朋友，也是他面對人生的態度，他在高雄醫學大學唸書時，當時校方推動全民運動，要求學生每年都要跑5千公尺，從2年級一路跑到6年級，取得校內比賽冠軍，而他在偏鄉醫療的奔波，也不會止息，目前雖較少在台東服務，但仍在屏東偏鄉，包括山地門、高樹鄉大路觀國小等地，提供醫療服務。

頒獎人、TVBS總經理劉文硯表示，全民健保覆蓋率高，許多醫療人員在社會最需要的角落幫助民眾，黃福源被同儕及病人稱為「彌勒佛」，他奔在屏東奔走27年，走進沒有牙醫的原民部落，翻轉原鄉部落長者，因缺牙影響營養，進而導致全身虛弱的窘境；他也走進養護院，照顧身障者，帶來溫暖問候與醫療照護。

屏東縣高樹鄉黃福傳牙醫診所門口，有著每周看診時間表，行程滿滿，幾乎沒有空檔。除了自家診所看診，70歲的黃福傳定期進駐三地門鄉幫國小學童檢查牙齒，也到迦南養護院、伯大尼之家與屏安醫院，幫身障者、精神障礙者看牙。最遠曾到台東縣大武鄉、屏東縣滿州鄉牙醫巡迴點，單趟就要120公里路程。

20多年來，黃福傳開著車穿梭在被稱為「醫療邊陲」的無牙醫鄉義診，是許多幼兒園孩子第一位牙醫師，也是笑咪咪治療身心障礙者的彌勒佛。

「在他人的需要上，看見自己的責任」，黃福傳選擇至最需要的地方看診，因而深刻體會偏鄉醫療資源之不足。2014年到2020年，黃福傳接任牙醫師公會全國聯合會醫缺召集人，有機會積極尋找解方。這6年他頻繁往返台灣南北，與衛福部、健保署共同研商，擬定醫缺因應方案。

獲醫療奉獻獎個人獎，黃福傳說，是他70歲的最佳禮物，也是這輩子最好的生日禮物。他會繼續做下去，直到體力不行為止。