百靈佳殷格翰在台50年！傾聽病人的心聲 從創新走向社會共好

「我們一直以研發出創新的新藥為榮，但我們意識到，若創新沒有普及到社會，終究無法發揮其價值，真正改善病人的生活。」百靈佳殷格翰總經理邱建誌道出，企業在台灣深耕五十年，從研發創新到關懷整體醫療環境的企業思維轉折。這家以創新藥物見長的外商藥廠，如今著眼的是醫療體系能否有效運用這些療法，讓病人真正受惠，「以病人為中心」傾聽他們在治療歷程中的真實需求與困境。

50年，讓這家外商藥廠重新思考，想真正地關心、改善病人處境，走出藥廠角色，他們還能做什麼？正因如此，百靈佳殷格翰與聯合報健康事業部MOU合作，發起「脈動台灣，醫路前行」的活動計畫。邱建誌說，「透過跨界合作，讓醫療故事走出醫院、進入社會視野，成為社會理解與同理的橋梁。」

百件故事 見證台灣默默付出的力量

傾聽病人聲音，以病人為中心，早已扎根百靈佳殷格翰。具體實踐之一，就是邀請病友現身公司大會分享。「每當這個環節，現場同仁都會哭成一片。」

邱建誌認為，病人親口訴說生命與疾病的掙扎，不僅讓員工重新看見工作的意義，也觸動年輕世代對社會議題的敏感度。他們不只是為五斗米工作，更在乎工作背後是否承載著改變世界的價值。這次合作以病人與醫護故事為核心，開啟一場社會對話，共徵得超過百件醫療故事，從醫師、護理師到消防員，見證台灣醫療體系中無數默默付出的力量。邱建誌說，一開始只是抱著「試試看」的心態去嘗試，引起社會各界強烈共鳴，「這也代表醫療現場的真實處境和病人的聲音，其實被忽略太久了。」

深耕台灣 與社會責任並行

「除了研發和提供藥物，還能為這片土地做什麼？」從「Value through Innovation」到「Life Forward」，不只是口號轉變，更是企業使命進化。「真正的創新不只是研發，而是讓生命得以延續。」邱建誌說。如今公司也以SD4G（Sustainable Development for Generations）為藍圖，推動健康平權、環境永續與人才共榮，讓藥物研發與社會責任並行。「我們不只是製藥公司，也是健康擁護者。」他強調。