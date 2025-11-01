快訊

怒轟粿粿慣性說謊！范姜彥豐再發聲明回擊 心碎喊毀了我們這個家

豬隻禁運禁宰7日可望解禁？ 陳駿季：下周是關鍵時刻、周一公布疫調

APEC官方畫面曝光 台灣領袖代表親揭「與習近平0互動」原因

聽新聞
0:00 / 0:00

百靈佳殷格翰在台50年！傾聽病人的心聲 從創新走向社會共好

聯合報／ 記者許凱婷／台北即時報導
百靈佳殷格翰總經理邱建誌。圖／百靈佳殷格翰提供
百靈佳殷格翰總經理邱建誌。圖／百靈佳殷格翰提供

「我們一直以研發出創新的新藥為榮，但我們意識到，若創新沒有普及到社會，終究無法發揮其價值，真正改善病人的生活。」百靈佳殷格翰總經理邱建誌道出，企業在台灣深耕五十年，從研發創新到關懷整體醫療環境的企業思維轉折。這家以創新藥物見長的外商藥廠，如今著眼的是醫療體系能否有效運用這些療法，讓病人真正受惠，「以病人為中心」傾聽他們在治療歷程中的真實需求與困境。

50年，讓這家外商藥廠重新思考，想真正地關心、改善病人處境，走出藥廠角色，他們還能做什麼？正因如此，百靈佳殷格翰與聯合報健康事業部MOU合作，發起「脈動台灣，醫路前行」的活動計畫。邱建誌說，「透過跨界合作，讓醫療故事走出醫院、進入社會視野，成為社會理解與同理的橋梁。」

百件故事 見證台灣默默付出的力量

傾聽病人聲音，以病人為中心，早已扎根百靈佳殷格翰。具體實踐之一，就是邀請病友現身公司大會分享。「每當這個環節，現場同仁都會哭成一片。」

邱建誌認為，病人親口訴說生命與疾病的掙扎，不僅讓員工重新看見工作的意義，也觸動年輕世代對社會議題的敏感度。他們不只是為五斗米工作，更在乎工作背後是否承載著改變世界的價值。這次合作以病人與醫護故事為核心，開啟一場社會對話，共徵得超過百件醫療故事，從醫師、護理師到消防員，見證台灣醫療體系中無數默默付出的力量。邱建誌說，一開始只是抱著「試試看」的心態去嘗試，引起社會各界強烈共鳴，「這也代表醫療現場的真實處境和病人的聲音，其實被忽略太久了。」

深耕台灣 與社會責任並行

「除了研發和提供藥物，還能為這片土地做什麼？」從「Value through Innovation」到「Life Forward」，不只是口號轉變，更是企業使命進化。「真正的創新不只是研發，而是讓生命得以延續。」邱建誌說。如今公司也以SD4G（Sustainable Development for Generations）為藍圖，推動健康平權、環境永續與人才共榮，讓藥物研發與社會責任並行。「我們不只是製藥公司，也是健康擁護者。」他強調。

回顧掌舵12年，邱建誌笑說：「對外商藥廠來說，的確很特別。」從上任初期氣氛安穩的公司文化，他逐步翻轉，打造積極進取、勇於挑戰的團隊。如今他還希望看到更多台灣人才走向國際，「讓世界看到台灣的力量與價值」。他相信外商要壯大，不能只是落地，更要深耕；不能只是營運，更要共好。這份信念也成為他帶領公司邁向下個五十年的動力，期許在這片土地上，持續推動生命向前，更加美好。

百靈佳殷格翰以「LifeForward」為品牌主張，以SD4G為藍圖，致力推動人類與動物健康和福祉。圖／百靈佳殷格翰提供
百靈佳殷格翰以「LifeForward」為品牌主張，以SD4G為藍圖，致力推動人類與動物健康和福祉。圖／百靈佳殷格翰提供

病人

延伸閱讀

讓醫、病、照護者被理解 50個故事看見台灣醫療的溫柔革命

范姜彥豐握粿粿王子不倫鐵證！律師出手：以後就給證據說話

百靈佳殷格翰在台50年 傾聽病人的心聲 從創新走向社會共好

高雄醫療淨零小聯盟成立 50家醫院加入綠色行動

相關新聞

「短命航線」才飛1年 花蓮、香港直航明年1月4日又停航

花蓮到韓國仁川直航班機這個月中將啟航，拓展國外市場，但去年12月重新啟動的花蓮香港直航班機卻驚傳停航。縣府觀光處證實，因...

6年來最大「超級滿月」這天登場 11月還有最亮萊蒙彗星、獅子座流星雨

11月天象精彩接力登場，台北市立天文館今天預告，11月5日將迎來6年來最大的超級滿月，另有今年最亮的萊蒙彗星、以每33年...

醫奉35／賴力行罹癌不忘病人 十多年前一度退休又回上山巡迴部落看診

第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行獲得個人醫療奉獻獎，由厚生會董事長詹火生頒發獎...

醫奉35／林芳郁獲特殊貢獻獎 林靜芸：他若能來會把獎項分給所有人

曾在國內推動到院前緊急救護，提升病人存活率，前台大醫院院長林芳郁多年前罹患失智，妻子林靜芸今年公布此訊息，引發各界討論。...

市舊衣回收箱年賺2千萬 還隱藏「關鍵數據」減碳排、救地球

北市社福團體去年舊衣回收3161噸舊衣，創造2166萬元的收益，每回收1件衣服可減少約4.2公斤的碳排放量，回收1件T恤...

醫奉35／玉里模式讓精神病人走入社區 林知遠：比起奉獻我收穫良多

去機構化是國際精神醫療目標，曾任花蓮玉里榮院院長，精神科醫師林知遠在玉里榮院打造「玉里模式」，讓狀態最差的精神障礙者，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。