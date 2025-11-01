快訊

鄭麗文就任黨主席 藍4都首長僅蔣萬安出席…她揭私下互動

獨／資深歌王自曝脾氣差「喝醉連余天都打」 認了與兒子斷聯10年

控同黨議員在父親告別式「假公祭真作秀」 張維倩：道歉也無法原諒

聽新聞
0:00 / 0:00

醫奉35／颱風斷路也不失約 郭春吉：消除沒有中醫師的鄉鎮

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中醫師周春吉22年來，從事中醫偏鄉醫療，從澎湖離島巡迴看診，到屏東泰武鄉山地部落醫療，即使氣候惡劣、道路柔腸寸斷也不失約，今天獲頒醫療奉獻獎。記者林琮恩／攝影
中醫師周春吉22年來，從事中醫偏鄉醫療，從澎湖離島巡迴看診，到屏東泰武鄉山地部落醫療，即使氣候惡劣、道路柔腸寸斷也不失約，今天獲頒醫療奉獻獎。記者林琮恩／攝影

中醫師周春吉22年來，從事中醫偏鄉醫療，從澎湖離島巡迴看診，到屏東泰武鄉山地部落醫療，即使氣候惡劣、道路柔腸寸斷也不失約，今天獲頒醫療奉獻獎。他表示，當初是為改善母親膝蓋問題，從大學開始鑽研中醫知識，後續因中醫大招考學士後中醫，毅然決然報考，成為中醫師，並配合全聯會計畫，希望「消除沒有中醫師的地方。」

頒獎人、第35屆評審委員會主委葉金川表示，偏鄉資源少，外界以為民眾醫療滿意度比較低，但其實不少偏鄉地區，民眾對醫療服務滿地度，比都市地區還高，原因是醫師對病人無悔付出，郭春吉醫師即是一例，即使遇到颱風讓道路中斷，寧願繞路也不願與病人失約，且為了與當地病人溝通，還自學排灣族語。

郭春吉表示，就讀海洋學院海洋系時，母親開始出現膝蓋問題，寒暑假回家都帶母親去看病，母親看的多數是中醫，因治療效果不佳，他乾脆自己購買中醫書籍，無師自通，土法煉開缸處方，還跑到中藥批發商據點拿藥，但治療效果還是不佳，於是在中醫大成立學士後中醫系時，決定報考，並歷經2年考上。

此後，郭春吉一頭栽進中醫領域，他說，因偏鄉醫療缺乏，中醫師全聯會提出計畫，要讓各鄉鎮都有中醫師，消除「沒有中醫師的地方」，讓患者就醫更方便，「想說市區這麼多醫師，山上醫師缺乏，我就想說試試看」。為更了解病患需要，幫助診斷、治療，他自學排灣族語，還能對不同鄉鎮的不同發音如數家珍。

2003年中醫師公會全聯會推動「無中醫鄉巡迴醫療計畫」，屏東縣吉隆中醫診所負責醫師郭春吉受邀參加。自此開始22年來，每周到屏東泰武鄉山地部落、澎湖離島偏鄉巡迴看診，超過一千個診次。即使天氣惡劣、交通中斷，也從不失約，因為「許多生命正等待我的到來，這是一場醫療與信任的約定」。

郭春吉是屏東縣萬丹鄉人，原讀台灣省立海洋學院，畢業後考進郵局，擔任郵務佐。因為媽媽膝蓋不好，他在北部讀大學時放假回家，會陪媽媽看中醫、拿、針灸，因此對中醫產生興趣，跑去買「本草備要」、「醫方集解」等中醫書籍自修。

1982年媽媽過世，郭春吉懷疑，當初求醫應有不少藥都添加類固醇，「吃壞了」。他開始思索醫學、醫師與病患的關係，正好看到中國醫藥大學招考學士後中醫系，報考兩次才錄取。1990年畢業，開始在屏東市中醫醫院上班，3年後他決定開業，2002年回到故鄉萬丹開設中醫診所至今。

中醫 醫師 屏東縣

延伸閱讀

準「海鷗」颱風上午8時生成 最新路徑曝！粉專分析對台灣影響

將有2個颱風接力生成？ 他指11日前後有新熱帶擾動並接近訊號

肩頸痠痛未必是老化 中醫師示警：氣血出問題 黑芝麻、核桃有助調理

62位中醫師取得超音波學會資格 全聯會理事長蘇守毅：推動中醫現代化

相關新聞

醫奉35／林芳郁獲特殊貢獻獎 林靜芸：他若能來會把獎項分給所有人

曾在國內推動到院前緊急救護，提升病人存活率，前台大醫院院長林芳郁多年前罹患失智，妻子林靜芸今年公布此訊息，引發各界討論。...

醫奉35／撐起恆春婦產科急救網 陳明珠曾洗腎到一半拔管先替產婦接生

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，屏東恆春基督教醫院醫師陳明珠獲個人醫療奉獻獎，她是菲律賓華僑，是駐守恆春最久的婦產科醫師，...

醫奉35／健保總額將破一兆…石崇良感謝醫奉獎得主奉獻 會讓給付更合理

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，共頒發個人醫療奉獻獎十名、特殊貢獻獎一名、團體醫療奉獻獎一名、團體貢獻獎一名，醫奉獎今舉辦...

海外打工度假選哪裡？他疑惑這國超近沒人去 網指2點搖頭：只適合旅遊

很多國家都有開放打工度假，不過在台灣提到打工度假，最先想到的都是澳洲或紐西蘭，鄰近的日本其實也有，但卻不是最熱門的選項。

醫奉35／颱風斷路也不失約 郭春吉：消除沒有中醫師的鄉鎮

中醫師周春吉22年來，從事中醫偏鄉醫療，從澎湖離島巡迴看診，到屏東泰武鄉山地部落醫療，即使氣候惡劣、道路柔腸寸斷也不失約...

醫奉35／二代霧社服務77年 林慈龍：只要還有力氣，我就會繼續守在山上

第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投縣仁愛鄉健安診所負責人林慈龍獲得個人醫療奉獻獎，他的父親林金梁醫師是第11屆醫奉獎得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。