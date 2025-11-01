醫奉35／颱風斷路也不失約 郭春吉：消除沒有中醫師的鄉鎮

中醫師周春吉22年來，從事中醫偏鄉醫療，從澎湖離島巡迴看診，到屏東泰武鄉山地部落醫療，即使氣候惡劣、道路柔腸寸斷也不失約，今天獲頒醫療奉獻獎。他表示，當初是為改善母親膝蓋問題，從大學開始鑽研中醫知識，後續因中醫大招考學士後中醫，毅然決然報考，成為中醫師，並配合全聯會計畫，希望「消除沒有中醫師的地方。」

頒獎人、第35屆評審委員會主委葉金川表示，偏鄉資源少，外界以為民眾醫療滿意度比較低，但其實不少偏鄉地區，民眾對醫療服務滿地度，比都市地區還高，原因是醫師對病人無悔付出，郭春吉醫師即是一例，即使遇到颱風讓道路中斷，寧願繞路也不願與病人失約，且為了與當地病人溝通，還自學排灣族語。

郭春吉表示，就讀海洋學院海洋系時，母親開始出現膝蓋問題，寒暑假回家都帶母親去看病，母親看的多數是中醫，因治療效果不佳，他乾脆自己購買中醫書籍，無師自通，土法煉開缸處方，還跑到中藥批發商據點拿藥，但治療效果還是不佳，於是在中醫大成立學士後中醫系時，決定報考，並歷經2年考上。

此後，郭春吉一頭栽進中醫領域，他說，因偏鄉醫療缺乏，中醫師全聯會提出計畫，要讓各鄉鎮都有中醫師，消除「沒有中醫師的地方」，讓患者就醫更方便，「想說市區這麼多醫師，山上醫師缺乏，我就想說試試看」。為更了解病患需要，幫助診斷、治療，他自學排灣族語，還能對不同鄉鎮的不同發音如數家珍。

2003年中醫師公會全聯會推動「無中醫鄉巡迴醫療計畫」，屏東縣吉隆中醫診所負責醫師郭春吉受邀參加。自此開始22年來，每周到屏東泰武鄉山地部落、澎湖離島偏鄉巡迴看診，超過一千個診次。即使天氣惡劣、交通中斷，也從不失約，因為「許多生命正等待我的到來，這是一場醫療與信任的約定」。

郭春吉是屏東縣萬丹鄉人，原讀台灣省立海洋學院，畢業後考進郵局，擔任郵務佐。因為媽媽膝蓋不好，他在北部讀大學時放假回家，會陪媽媽看中醫、拿、針灸，因此對中醫產生興趣，跑去買「本草備要」、「醫方集解」等中醫書籍自修。

1982年媽媽過世，郭春吉懷疑，當初求醫應有不少藥都添加類固醇，「吃壞了」。他開始思索醫學、醫師與病患的關係，正好看到中國醫藥大學招考學士後中醫系，報考兩次才錄取。1990年畢業，開始在屏東市中醫醫院上班，3年後他決定開業，2002年回到故鄉萬丹開設中醫診所至今。