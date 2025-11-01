醫奉35／二代霧社服務77年 林慈龍：只要還有力氣，我就會繼續守在山上

第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投縣仁愛鄉健安診所負責人林慈龍獲得個人醫療奉獻獎，他的父親林金梁醫師是第11屆醫奉獎得主，林慈龍從立法院厚生會創會會長黃明和手上接下獎項時，現場同步放出林金梁醫師24年前獲獎的影片。林慈龍表示，父親是他永遠的偶像，二代服務在原鄉服務77年，不輕言退休，會一直做下去。

黃明和頒獎時指出，醫療奉獻獎頒了35年，林慈龍是彰化秀傳醫院訓練出來的急診醫師。當時黃明和還在立法院當立法委員，聽到院內的急診醫師離職了，原來是林慈龍要回鄉服務，回到南投仁愛鄉看診並成立了霧社急診中心，居民的大小病都看，24小服務，是山地的守護神。

林慈龍捨棄山下優渥高薪及良好執業環境，上山行醫，接手扛起照顧原鄉部落居民的重擔。林慈龍並效法父親，經營診所近乎全年無休、全天候待命救傷治病，24年後也獲得醫療奉獻獎肯定，他說這個獎獻給父親和一起工作的團隊，還有身為藥師一起工作的哥哥。

林慈龍和父親兩代奉獻山地醫療，長達77年，現在仍是進行式。仁愛鄉是山鄉，交通不便，鄉民多務農，習慣早起，不少人趕早上七點多的第一班公車到霧社，盡可能早點看完醫師回家下田。林慈龍和父親深知，若診所開始看診時間過晚，或休息時段過長，將耽誤鄉民返家時間。於是診所配合車班，一早七點開始看診，午晚餐用餐不到半小時，直到晚上八點才休診。

在地經營52個年頭的健安診所，如今仍是上午七點就有居民等著就診，遇上大小病痛，不少鄉親仍習慣讓他診治。「霧社是我的故鄉，是我長大的地方」，林慈龍說，他無法割捨對這片土地和居民的情感。他只要還有力氣，就會持續守在山上。