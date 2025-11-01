快訊

鄭麗文就任黨主席 藍4都首長僅蔣萬安出席…她揭私下互動

獨／資深歌王自曝脾氣差「喝醉連余天都打」 認了與兒子斷聯10年

控同黨議員在父親告別式「假公祭真作秀」 張維倩：道歉也無法原諒

聽新聞
0:00 / 0:00

讓醫、病、照護者被理解 50個故事看見台灣醫療的溫柔革命

聯合報／ 記者許凱婷／台北即時報導
聯合報健康事業部與百靈佳殷格翰藥廠攜手發起「脈動台灣，醫路前行」故事徵集計畫，徵集155件來自全台的醫療現場故事。圖／健康事業部提供
聯合報健康事業部與百靈佳殷格翰藥廠攜手發起「脈動台灣，醫路前行」故事徵集計畫，徵集155件來自全台的醫療現場故事。圖／健康事業部提供

聯合報健康事業部長期關注民眾健康福祉，致力以讀者與使用者為核心，推動健康知識傳播與醫療議題對話。聯合報健康事業部與百靈佳殷格翰藥廠近期合作發起「脈動台灣，醫路前行」故事徵集計畫，期望透過真實故事，搭建一座讓醫師堅持、病友勇氣與照護者愛心被社會看見的橋梁。

活動歷時兩個多月，共收到來自全台各地155件投稿，從醫學中心到偏鄉診所、從都市到原鄉，每個故事都呈現出台灣醫療現場的溫度與人性光芒。

媒體作為平台 串聯醫界、產業與民眾

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩指出，這次合作以聯合國永續發展目標（SDGs）中健康相關四大主題為核心，希望藉由故事提升民眾健康識能，促進全民健康意識。她強調，媒體的核心價值在於「連結」，讓醫界專業、產業資源與民眾需求形成共振，打造更具韌性的健康環境。

這次徵集不僅有醫護人員投稿，也有病友與家屬主動分享自身經歷，展現醫療議題早已走出診間，成為社會共同對話的議題。

從個人出發 把苦難殯成助人的力量

在評選過程中，多個故事令人動容。例如新光醫院「肌無力俱樂部」的志工創立「超級學長姊」制度，以病友間經驗傳承，協助新患者面對治療挑戰；中國醫藥大學新竹附設醫院副院長沈名吟則成立跨國女醫師聯盟，支持亞洲新生代女醫師；北醫大外科副教授陳國鼎更整合全台醫療資源，打造「唇顎裂治療網」，減輕家庭奔波負擔。

這些故事展現醫界、志工與病友從個人經驗出發，把苦難化為助人的力量，把專業轉化為社會的關懷。

聯合報健康事業部表示，未來將持續扮演健康議題的平台角色，讓更多醫療現場的努力與故事被看見，讓病人的聲音被聽見，讓醫護人員的付出被理解。當故事成為治癒的力量，當理解取代誤解，台灣的醫療環境也將邁向更溫暖、更永續的未來。

醫護人員 醫師 醫界

延伸閱讀

新聞鏡頭下超高齡社會真實現場 「台灣新醫情」首個本土健康醫療圖庫上線

讓醫、病、照護者被理解 50個故事 看見台灣醫療的溫柔革命

被提名國民黨副主席後會宋濤 蕭旭岑引聯合報民調籲兩岸關係進入新階段

全球華文永續報導獎今揭曉 聯合報勇奪2首獎共4大獎

相關新聞

醫奉35／林芳郁獲特殊貢獻獎 林靜芸：他若能來會把獎項分給所有人

曾在國內推動到院前緊急救護，提升病人存活率，前台大醫院院長林芳郁多年前罹患失智，妻子林靜芸今年公布此訊息，引發各界討論。...

醫奉35／撐起恆春婦產科急救網 陳明珠曾洗腎到一半拔管先替產婦接生

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，屏東恆春基督教醫院醫師陳明珠獲個人醫療奉獻獎，她是菲律賓華僑，是駐守恆春最久的婦產科醫師，...

醫奉35／健保總額將破一兆…石崇良感謝醫奉獎得主奉獻 會讓給付更合理

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，共頒發個人醫療奉獻獎十名、特殊貢獻獎一名、團體醫療奉獻獎一名、團體貢獻獎一名，醫奉獎今舉辦...

海外打工度假選哪裡？他疑惑這國超近沒人去 網指2點搖頭：只適合旅遊

很多國家都有開放打工度假，不過在台灣提到打工度假，最先想到的都是澳洲或紐西蘭，鄰近的日本其實也有，但卻不是最熱門的選項。

醫奉35／颱風斷路也不失約 郭春吉：消除沒有中醫師的鄉鎮

中醫師周春吉22年來，從事中醫偏鄉醫療，從澎湖離島巡迴看診，到屏東泰武鄉山地部落醫療，即使氣候惡劣、道路柔腸寸斷也不失約...

醫奉35／二代霧社服務77年 林慈龍：只要還有力氣，我就會繼續守在山上

第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投縣仁愛鄉健安診所負責人林慈龍獲得個人醫療奉獻獎，他的父親林金梁醫師是第11屆醫奉獎得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。