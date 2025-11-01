聽新聞
讓醫、病、照護者被理解 50個故事看見台灣醫療的溫柔革命
聯合報健康事業部長期關注民眾健康福祉，致力以讀者與使用者為核心，推動健康知識傳播與醫療議題對話。聯合報健康事業部與百靈佳殷格翰藥廠近期合作發起「脈動台灣，醫路前行」故事徵集計畫，期望透過真實故事，搭建一座讓醫師堅持、病友勇氣與照護者愛心被社會看見的橋梁。
活動歷時兩個多月，共收到來自全台各地155件投稿，從醫學中心到偏鄉診所、從都市到原鄉，每個故事都呈現出台灣醫療現場的溫度與人性光芒。
媒體作為平台 串聯醫界、產業與民眾
聯合報健康事業部營運長吳貞瑩指出，這次合作以聯合國永續發展目標（SDGs）中健康相關四大主題為核心，希望藉由故事提升民眾健康識能，促進全民健康意識。她強調，媒體的核心價值在於「連結」，讓醫界專業、產業資源與民眾需求形成共振，打造更具韌性的健康環境。
這次徵集不僅有醫護人員投稿，也有病友與家屬主動分享自身經歷，展現醫療議題早已走出診間，成為社會共同對話的議題。
從個人出發 把苦難殯成助人的力量
在評選過程中，多個故事令人動容。例如新光醫院「肌無力俱樂部」的志工創立「超級學長姊」制度，以病友間經驗傳承，協助新患者面對治療挑戰；中國醫藥大學新竹附設醫院副院長沈名吟則成立跨國女醫師聯盟，支持亞洲新生代女醫師；北醫大外科副教授陳國鼎更整合全台醫療資源，打造「唇顎裂治療網」，減輕家庭奔波負擔。
這些故事展現醫界、志工與病友從個人經驗出發，把苦難化為助人的力量，把專業轉化為社會的關懷。
聯合報健康事業部表示，未來將持續扮演健康議題的平台角色，讓更多醫療現場的努力與故事被看見，讓病人的聲音被聽見，讓醫護人員的付出被理解。當故事成為治癒的力量，當理解取代誤解，台灣的醫療環境也將邁向更溫暖、更永續的未來。
