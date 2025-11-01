聽新聞
醫奉35／撐起恆春婦產科急救網 陳明珠曾洗腎到一半拔管先替產婦接生
第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，屏東恆春基督教醫院醫師陳明珠獲個人醫療奉獻獎，她是菲律賓華僑，是駐守恆春最久的婦產科醫師，在台灣行醫34年。陳明珠說，媽媽及產婦之間，她選擇先協助產婦，差點趕不上媽媽過世儀式，不過她喊「人生重來還要來台灣」。
恆春地處偏遠，醫療人力吃緊。陳明珠曾每個月接生逾40名新生兒，幾乎整個恆春的新生兒都出自她手。接生、看診，她還和護理師搭著醫療巡迴車走訪部落，深入山區為婦女做子宮頸抹片檢查與衛教。
送別母親跟接生產婦之間，產婦優先，陳明珠受訪表示，當時媽媽過世要回菲律賓送別，本來要去搭機了，卻仍選擇先接生，所幸一切順利，產婦相當平安，在趕緊搭計程車去高雄小港機場，剛好台灣飛往菲律賓馬尼拉每天一班的飛機，順利趕緊。她認為就算趕不上，媽媽也能理解。
長年超時工作，陳明珠的健康亮起紅燈。5年前，她值班時突發嘔吐、腹瀉，診斷腎功能惡化，需長期洗腎。接著遇上新冠疫情，「全院只剩我一個婦產科醫師」，陳明珠獨力承擔，陳明珠說，曾經恆春有2年只有她一位婦產科醫師，因此看診、值班都由她負責，一周僅休息一天半，且常常洗腎中，突然有急診病人，就會趕緊將洗腎管子暫時拔掉，處理完後好再繼續洗腎硬撐起恆春半島的婦產科急救網。
而陳明珠在菲律賓有司機接送，專人協助生活起居，被問及人生重來，是否還會選擇來台灣，陳明珠說，「人生重來還要來」，原先要去美國，不過媽媽身邊很多朋友小孩到台灣變懂事，媽媽喜歡也鼓勵她來台灣。
65歲的陳明珠終身未婚，問及退休，她只淡淡一句「能做就做，做到不能做」。如今每周一、三、五洗腎，其餘時間看診。「若不在診間，就在往診間的路上」是陳明珠一生註解，也是恆春人無可取代的安心。這恆久的堅持，是她與這塊土地之間，最情深的承諾。
