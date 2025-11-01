快訊

醫奉35／林芳郁獲特殊貢獻獎 林靜芸：他若能來會把獎項分給所有人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
前台大醫院院長林芳郁今天獲頒醫療奉獻獎「特殊貢獻獎」，妻子林靜芸（右）代表領獎。記者林琮恩／攝影
前台大醫院院長林芳郁今天獲頒醫療奉獻獎「特殊貢獻獎」，妻子林靜芸（右）代表領獎。記者林琮恩／攝影

曾在國內推動到院前緊急救護，提升病人存活率，前台大醫院院長林芳郁多年前罹患失智，妻子林靜芸今年公布此訊息，引發各界討論。林芳郁今天獲頒醫療奉獻獎「特殊貢獻獎」，林靜芸代表領獎。她表示，若是林芳郁自己來領獎，一定會說「這沒什麼」，有許多和他一樣的人，默默在做和他一樣的事，要把獎項分給所有的人。

頒獎人、評審委員會主委葉金川表示，他與林芳郁從高中至大學，相識超過60年，他為人正直，許多沒人願意去的地方，無人願意做的事，都是他最早去，林院長在沙烏地阿拉伯開過1千多台刀，當年台大急診混亂如地獄，他出手整頓。後來，還帶領台大做外展服務，派救護車外出服務，進一步推動到院前急救（EMT），目前台北市到院前呼吸心跳停止（OHCA）救活率，超過20%。

林靜芸表示，她雖嫁給林芳郁，但一直認為他是「很奇怪的人」，別人不願做的事，他總說要做；失智後，她一度照顧到快受不了，此時想到，他非常熱愛生命，只要病人還有一絲氣息，就一定要把對方救回，為此又有了堅持照顧丈夫的力量，若林芳郁能到場領獎，一定會說，「我沒做什麼，很多人默默做跟我一樣的事，獎項應分給所有人。」

林芳郁昨天隨醫療奉獻獎得主，赴總統府與賴清德總統見面，賴總統大讚「你最勇敢」。林靜芸表示，回到家中，她問林芳郁出門這一趟會不會累，他回覆「只有一點點累而已」，今天上午她拿出「聯合報」上林芳郁與總統的合照，問他「這是誰？」他便用手比了比自己，「我只想跟他說，謝謝你留下來陪我，你是最棒的！」

林芳郁曾任台大醫院、台北榮民總醫院和亞東醫院三大醫學中心院長，執掌過行政院衛生署，此顯赫資歷為台灣歷史上第一人。他在台大急診部主任任內推展「急診到院前救護系統」（EMS），於院外即搶救病患於分秒；擔任台大院長時，革除紅包文化，讓弱勢病人安心看病。他開創的變革，翻轉台灣醫療，至今仍日日夜夜搶救生命無數。 

林芳郁近年不常出現在公眾眼前，直到今年6月，林靜芸出版「謝謝你留下來陪我」，在書裡林靜芸娓娓道來夫婿失智5年來的生命歷程。公開病情曾讓林靜芸很掙扎，但她相信林芳郁醫者仁心，會願意以自身經歷幫助更多人。

