醫奉35／羅東聖母院長馬漢光：承襲神父精神 未來70年台灣人接棒

第35屆醫療奉獻今天舉行頒獎典禮，羅東聖母醫院社區醫學部獲得團體奉獻獎。羅東聖母醫院院長馬漢光從衛福部長石崇良手上接下獎座，他表示，過去從羅馬來的神父有20多位，70年來，現在還有四位，仍在繼續奉獻。羅東聖母醫院持續學習神父的精神，他承諾，雖然艱難，未來的70年由台灣人接棒，繼續傳承。

馬漢光回想五年前，避免居民為了洗腎奔波，計畫成立洗腎中心，經過衛生局等協助，取得土地等，兩年前終於完工。他一直記得一位老先生高興的神情，原來老先生一周三次洗腎原本要坐計程車，現在走路十分鐘就到了。之前遭遇風災，洗腎中心工作人員無法返家，本來計畫幫他們訂飯店，結果同仁說睡病床就好了，把錢省下來。馬漢光很感動，這正是羅東聖母醫院的精神。

羅東聖母醫院深耕社區多年，石崇良說，羅東聖母醫院是各大獎項的得獎常客是馬漢光說，得獎不是為了自己，而是希望讓更多人看到羅東聖母正在努力的事情，希望讓更多人看見，有更多人參與。

羅東聖母醫院於1952年成立，1954年起深入大同、南澳等山地偏鄉。為持續服務偏鄉與貧弱者，2000年，羅東聖母醫院成立社區醫學部，結合全人照護的理念，醫護人員駐診地點從宜蘭的北端頭城大溪漁村到最南端南澳的澳花村，全年無休，每天往返大同、南澳的原鄉部落。也於宜蘭監獄全天設置診次，啟動大型養護機構巡診服務。

馬漢光受訪指出，當初啟動山地巡迴醫療，全因那時來台傳福音的華德露神父等外籍傳教士看見大同、南澳等區域的居民沒飯吃，更別提醫療資源，選擇扛起裝滿物資與藥物的麻布袋爬上山。

當居民拿到神父給的糖果，展現出單純的喜悅，神父們備受感動，決定「我們就主動把物資、醫療帶進有需要的人家中吧。」這句話自此烙印在醫院的每個人心上，也支撐山地醫療隊堅持這份艱辛的任務。