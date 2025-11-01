快訊

醫奉35／羅東聖母院長馬漢光：承襲神父精神 未來70年台灣人接棒

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
第35屆醫療奉獻今天舉行頒獎典禮，羅東聖母醫院社區醫學部獲得團體奉獻獎。羅東聖母醫院院長馬漢光從衛福部長石崇良手上接下獎座。記者魏忻忻／攝影
第35屆醫療奉獻今天舉行頒獎典禮，羅東聖母醫院社區醫學部獲得團體奉獻獎。羅東聖母醫院院長馬漢光從衛福部長石崇良手上接下獎座，他表示，過去從羅馬來的神父有20多位，70年來，現在還有四位，仍在繼續奉獻。羅東聖母醫院持續學習神父的精神，他承諾，雖然艱難，未來的70年由台灣人接棒，繼續傳承。

馬漢光回想五年前，避免居民為了洗腎奔波，計畫成立洗腎中心，經過衛生局等協助，取得土地等，兩年前終於完工。他一直記得一位老先生高興的神情，原來老先生一周三次洗腎原本要坐計程車，現在走路十分鐘就到了。之前遭遇風災，洗腎中心工作人員無法返家，本來計畫幫他們訂飯店，結果同仁說睡病床就好了，把錢省下來。馬漢光很感動，這正是羅東聖母醫院的精神。

羅東聖母醫院深耕社區多年，石崇良說，羅東聖母醫院是各大獎項的得獎常客是馬漢光說，得獎不是為了自己，而是希望讓更多人看到羅東聖母正在努力的事情，希望讓更多人看見，有更多人參與。 

羅東聖母醫院於1952年成立，1954年起深入大同、南澳等山地偏鄉。為持續服務偏鄉與貧弱者，2000年，羅東聖母醫院成立社區醫學部，結合全人照護的理念，醫護人員駐診地點從宜蘭的北端頭城大溪漁村到最南端南澳的澳花村，全年無休，每天往返大同、南澳的原鄉部落。也於宜蘭監獄全天設置診次，啟動大型養護機構巡診服務。

馬漢光受訪指出，當初啟動山地巡迴醫療，全因那時來台傳福音的華德露神父等外籍傳教士看見大同、南澳等區域的居民沒飯吃，更別提醫療資源，選擇扛起裝滿物資與藥物的麻布袋爬上山。

當居民拿到神父給的糖果，展現出單純的喜悅，神父們備受感動，決定「我們就主動把物資、醫療帶進有需要的人家中吧。」這句話自此烙印在醫院的每個人心上，也支撐山地醫療隊堅持這份艱辛的任務。

第35屆醫療奉獻今天舉行頒獎典禮，羅東聖母醫院社區醫學部獲得團體奉獻獎，全員上台與衛福部長石崇良合照。記者魏忻忻／攝影
第35屆醫療奉獻今天舉行頒獎典禮，羅東聖母醫院社區醫學部獲得團體奉獻獎，全員上台與衛福部長石崇良合照。記者魏忻忻／攝影

羅東 羅馬 神父

醫奉35／健保總額將破一兆 石崇良感謝醫奉獎得主奉獻 會讓給付更合理

長照3.0由醫院朝向社區化 石崇良：擬開放醫檢師於長照單位執登

憂豬瘟肉品流入市面？ 石崇良：已準備後市場採檢機制、由醫檢師執行

布局人事 石崇良：國健署癌防組長林莉茹、食藥署主秘蔡淑貞接副署長

醫奉35／林芳郁獲特殊貢獻獎 林靜芸：他若能來會把獎項分給所有人

曾在國內推動到院前緊急救護，提升病人存活率，前台大醫院院長林芳郁多年前罹患失智，妻子林靜芸今年公布此訊息，引發各界討論。...

醫奉35／撐起恆春婦產科急救網 陳明珠曾洗腎到一半拔管先替產婦接生

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，屏東恆春基督教醫院醫師陳明珠獲個人醫療奉獻獎，她是菲律賓華僑，是駐守恆春最久的婦產科醫師，...

醫奉35／健保總額將破一兆…石崇良感謝醫奉獎得主奉獻 會讓給付更合理

第35屆醫療奉獻獎今下午舉行，共頒發個人醫療奉獻獎十名、特殊貢獻獎一名、團體醫療奉獻獎一名、團體貢獻獎一名，醫奉獎今舉辦...

海外打工度假選哪裡？他疑惑這國超近沒人去 網指2點搖頭：只適合旅遊

很多國家都有開放打工度假，不過在台灣提到打工度假，最先想到的都是澳洲或紐西蘭，鄰近的日本其實也有，但卻不是最熱門的選項。

醫奉35／颱風斷路也不失約 郭春吉：消除沒有中醫師的鄉鎮

中醫師周春吉22年來，從事中醫偏鄉醫療，從澎湖離島巡迴看診，到屏東泰武鄉山地部落醫療，即使氣候惡劣、道路柔腸寸斷也不失約...

醫奉35／二代霧社服務77年 林慈龍：只要還有力氣，我就會繼續守在山上

第35屆醫療奉獻今舉行頒獎典禮，南投縣仁愛鄉健安診所負責人林慈龍獲得個人醫療奉獻獎，他的父親林金梁醫師是第11屆醫奉獎得...

